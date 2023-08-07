Kur’an-ı Kerim’in şifresi: Hurûf-u Mukattaa

HURÛF-U MUKATTAA NEDİR?

💠 Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri başında bir veya birkaç sessiz harften meydana gelen bu harflere İslam lügatinde Hurûf-u Mukattaa denir. Hurûf Arapça kökenli olup harf kelimesinin çoğuludur.

💠 Mukattaa ise قطّع kökünden türeyen bir kelime olup kesmek, ayırmak, bölmek anlamlarına gelir. Kelimenin tümüne baktığımızda Arapça sıfat tamlamasına dahil olan Hurûf-u Mukattaa, kesik harfler anlamına gelir.

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