Kur’an-ı Kerim’de adı geçen helak edilmiş 5 kavim

Peygamber Nuh aleyhisselam, çok şükredici bir kuldu. Allah Teâlâ onun bu özelliğini, İsra suresinin 3'üncü ayetinde tüm insanlığa örnek göstermişti: "Şunu bilin ki Nûh çok şükreden bir kul idi."

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Ancak Nuh kavmi, küfür içindeydi. Peygamberlerini, haşri ve neşri inkâr ediyorlardı. Putlara tapıyor ve şirki teşvik ediyorlardı. Hz. Nuh, kavmini putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına döndürmek için gönderilmişti.