Kur’an-ı Kerim’de adı geçen helak edilen kavimler

Hz. Şuayb'ın kendilerine peygamber olarak gönderildiği Medyenliler, sapıklık ve isyan yollarına düşmüşler, Allah'a ibadet ve itaati terk etmişlerdi. Putlara ve heykellere tapıyorlardı. Medyen'in kervan yolları üzerinde bulunması sebebiyle halk, ticaretle meşguldü. Ancak hile yaygınlaşmış, bir sanat ve marifet hâline gelmişti.

Halk, kendileri için bir alışverişte bulunduğunda tartıyı fazla tutarlar, aldıklarını az gösterirler; başkalarına bir şey satarken ise fazla ücret alıp eksik mal verir, hile ile azı çok olarak gösterirlerdi. Hatta alış için ayrı, satış için ayrı terazi kullanırlardı.