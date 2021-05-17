Katılım bankasına para yatırmak caiz midir? En çok merak edilen dini konular...

🔸 Dinin direği namazın İslam'da önemi başın vücuttaki yeri gibidir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın önemine işaret edilmiş, müminler için vakitleri belli bir fariza olduğu belirtilmiş ve kılınacağı vakitlere değinilmiştir. Günde beş vakit belirli şekillerle yerine getirilen namaz, İslam'ın şartlarından biridir.

🔸 Üç ve dört rekâtlı namazda iki oturuş vardır. İkinci rekâtta yapılan oturuşa ka'de-i ûlâ (birinci oturuş), son rekâtında yapılana ise ka'de-i ahîre (son oturuş) denir.

➡ Ka'de yani namazda oturulan kısım, dua mahalidir. Burada kıraat yapılmaz. Dolasıyla asıl olan, birinci oturuşta Peygamberimizden (sav) sünnet olarak gelen Ettehiyyâtü'yü okumaktır ki, bu vaciptir.

Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar