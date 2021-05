Katılım bankasına para yatırmak caiz midir? En çok merak edilen dini konular...

🔸 Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, ikinci oturuşta da Ettehiyyâtü'yü okumanın vacip olduğunu belirtir. Sonrasında Allahümme Salli ve Barik okumak sünnettir. Bundan sonra da dua yapılabilir.

➡ Her ibadetin kendi içinde farzları, vacipleri ve sünnetleri vardır. Vacip, yapılması istenen fakat farz kadar kesin ve açık olmayan şeydir. Bu kaidelerin yerine getirilmesi ile namazların farzları tamamlanıp noksanları giderilir. Namazın vacipleri şunlardır:

◾ Namaza "Allâhü ekber" diyerek başlamak.

◾ Fatiha'yı okumak. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "(Namazda) Fatiha suresini okumayan namaz kılmamıştır" (Tirmizî, Salât, 183) buyurmuştur.

◾ Farz namazların ilk iki rekâtında, nafile namazların her rekâtında "zamm-ı sûre" okumak.

◾ Zamm-ı sûreyi Fatiha'dan sonra okumak.

◾ Secdede alınla birlikte burnu da yere koymak, iki secdeyi peş peşe yapmak.

◾ Namazın rükünlerini, her birinin hakkını vererek yerine getirmek

◾ Her oturuşta "Tahiyyât" duasını okumak

◾ Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâttan sonra oturmak

◾ Üç ve dört rekâtlı farz namazlar ile vitir namazında ve öğle namazının ilk sünnetinde, birinci oturuşta "Tahiyyât" duası okuduktan sonra hemen üçüncü rekâta kalkmak.

