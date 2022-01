Kalbi temizleyen davranışlar

Yaşadığımız dönemde özellikle virüs salgınıyla beraber, temizliğin ne kadar önemli olduğunu öğrendik ama öyle bir temizlik türü var ki bunu başarabildiğimizde yaşamımızdaki maddi - manevi her türlü kirden arınmış oluruz. Kalp temizliğinden bahsediyorum. Ne yazık ki bu, henüz herkese nasip olmuş bir meziyet değil. Her konuda olduğu gibi bu konuda da dinimiz bize en güzel öğütleri vermiş, Rabbimiz bazı ibadetlerde de temizliği şartı kılmıştır. Ve tabi ki her alanda temizliğe önem vermek, Allah'ın rızasını kazanmaya da vesiledir.