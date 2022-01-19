Kalbi temizleyen davranışlar

🔹Pandemi dönemiyle eskisinden çok daha fazla şekilde önem verdiğimiz temizlik, hem içimizde hem de dışımızda bizi huzura götürecek önemli meziyetlerden biri... Çünkü bunu başaramazsak hem kendimize hem de topluma yararı dokunmayan bireyler haline geliriz.

🔹Nitekim her gün haberlerde izlediğimiz, gazetelerde okuduğumuz ya da en kötüsü, şahit olduğumuz olaylar, dünyanın hiç de iyi yerlere gitmediğinin bir göstergesi. Kötü insanların - kötü kalpliler desek daha doğru olacak- maalesef yanı başımızda duruyor olması bir tarafa, içimizde dolaşıyor olması da ayrı bir utanç sebebi. Bu kişileri her zaman fark edemiyoruz, fark etsek de bazen her şey için çok geç olabiliyor. Bunu fark edebilmenin yolu da kendi kalbimizin temiz olmasından geçiyor. Kısaca işe önce kendi kalbimizi temiz tutmakla başlamalıyız.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da dinimiz bize yine en güzel öğütleri vermiştir. Müddessir suresinde "her türlü pislikten uzak durma" emrinin verilmesi en güzel örneklerden biridir.

Müddessir Suresi - 1-5 . Ayet

﴾1﴿ Ey örtüsüne bürünen!

﴾2﴿ Kalk ve uyar!

﴾3﴿ Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir.

﴾4﴿ Elbiseni tertemiz tut.

﴾5﴿ Her türlü pislikten uzak dur.

📌Müddessir suresi tefsiri

Hz. Peygamber Hira mağarasında vahiy meleğinin sesini işitip kendisini de görünce korkusundan titremeye başlamış, hemen ailesine gelerek "Beni örtün, beni örtün!" demiş; onlar da üzerine bir örtü örtmüşler ve serin su serpmişlerdi.