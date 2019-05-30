Kadir Gecesiyle ilgili ayet ve hadisler

Abdullah İbni Ömer (ra)dan rivayet edildiğine göre, bir grup sahabe, rüyalarında Kadir Gecesinin Ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler ve bunu Hz. Peygamber'e bildirmişlerdi. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!"

(Buhârî, Leyletü'l-kadr 2, Ta'bîr 8; Müslim, Sıyâm 205 -206. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 5; Tirmizî, Savm 71)