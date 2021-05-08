Kadir gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namaz, okunacak sureler
Kadir gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilen mübarek bir gecedir. Bu gecede pek çok ibadet gerçekleştirilir. Kadir gecesi namazı pek çok Müslüman'ın merak ettiği bir konudur. Bin aydan hayırlı olan bu mübarek gecede nafile ibadetlere ağırlık verilmektedir. Peki, Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir gecesi namazı kaç rekattır? Kadir gecesinde kılınacak namazda hangi sureler okunmalıdır?
Giriş Tarihi: 08.05.2021
08:34
Kadir gecesi namazı kaç rekat?
🔸 Allah'ın insanlara peygamberler aracılığıyla son hitabı olan
başlamıştır. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil olmaya
🔸 Bu mübarek gece,
bu mübarek gecede duaların edilmesi nedeniyle Müslümanlar için bir fırsat niteliğindedir. mağfiret kapılarının açılması,
🔸 Kadir gecesi yapılması gereken, tavsiye edilen ibadetlerin başında
gelir. Peki, Kadir gecesi namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kur'an okumak, namaz kılmak, istiğfar etmek
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Kadir gecesinde kılınacak namaz
🔸 Kadir gecesinde kılınacak
bu mübarek gecede nafile namaz kılınması tavsiye edilen bir ibadet olmuştur. namaz ile ilgili kesin bir hüküm bildirilmemiş;
🔸 Üzerinde
en azından bir günlük beş vakit kaza namazlarını kılmaları daha faziletli görülmüştür. namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce
🔸 Eğer kişinin
tavsiye edilmiştir. kazaya kalan namazı yoksa nafile namaz kılması
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🔸 Nafile namaz,
onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder. farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra,
🔸 Mekruh vakitlerin haricinde
kılınabilir. Başta kandiller olmak üzere idrak edilen bazı mübarek gecelerde nafile namaz kılınmaktadır. nafile namazlar istenilen vakitte
🔸
Yani bir belirleme yapmaksızın namaz kılmaya niyet edilebilir. Nafile namazlarda mutlak niyet yeterlidir.
🔸 Nafile namazların kılınışına ilişkin olarak
bu namazlarda uzun surelerin okunması, kıyam şartının aranmaması ve binek üzerinde kılınabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır. Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen bilgiler,
🔸 Nafile namazlar,
âdeta özel bir ibadet ve münacat halidir. yeterli vakti ve imkânı bulunan insanlar için
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Nafile namaz nasıl kılınır?
🔸 Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin (sav) uygulamalarına dayanılarak
Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda
🔸 2 rekâtlık bir nafile namaz şu şekilde kılınabilir:
1. Rekât
🔸 "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" denilerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.