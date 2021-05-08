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Kadir gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namaz, okunacak sureler

Kadir gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilen mübarek bir gecedir. Bu gecede pek çok ibadet gerçekleştirilir. Kadir gecesi namazı pek çok Müslüman'ın merak ettiği bir konudur. Bin aydan hayırlı olan bu mübarek gecede nafile ibadetlere ağırlık verilmektedir. Peki, Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir gecesi namazı kaç rekattır? Kadir gecesinde kılınacak namazda hangi sureler okunmalıdır?

Giriş Tarihi: 08.05.2021 08:34
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Kadir gecesi namazı kaç rekat?
Kadir gecesi namazı kaç rekat?

🔸 Allah'ın insanlara peygamberler aracılığıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil olmaya başlamıştır.

🔸 Bu mübarek gece, mağfiret kapılarının açılması, bu mübarek gecede duaların edilmesi nedeniyle Müslümanlar için bir fırsat niteliğindedir.

🔸 Kadir gecesi yapılması gereken, tavsiye edilen ibadetlerin başında Kur'an okumak, namaz kılmak, istiğfar etmek gelir. Peki, Kadir gecesi namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekattır?

🔍 Kadir gecesi ne zaman?

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Kadir gecesinde kılınacak namaz
Kadir gecesinde kılınacak namaz

🔸 Kadir gecesinde kılınacak namaz ile ilgili kesin bir hüküm bildirilmemiş; bu mübarek gecede nafile namaz kılınması tavsiye edilen bir ibadet olmuştur.

🔸 Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce en azından bir günlük beş vakit kaza namazlarını kılmaları daha faziletli görülmüştür.

🔸 Eğer kişinin kazaya kalan namazı yoksa nafile namaz kılması tavsiye edilmiştir.

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Nafile namaz nedir?
Nafile namaz nedir?

🔸 Nafile namaz, farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder.

🔸 Mekruh vakitlerin haricinde nafile namazlar istenilen vakitte kılınabilir. Başta kandiller olmak üzere idrak edilen bazı mübarek gecelerde nafile namaz kılınmaktadır.

🔸 Nafile namazlarda mutlak niyet yeterlidir. Yani bir belirleme yapmaksızın namaz kılmaya niyet edilebilir.

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Nafile namaz nedir?
Nafile namaz nedir?

🔸 Nafile namazların kılınışına ilişkin olarak Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen bilgiler, bu namazlarda uzun surelerin okunması, kıyam şartının aranmaması ve binek üzerinde kılınabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır.

🔸 Nafile namazlar, yeterli vakti ve imkânı bulunan insanlar için âdeta özel bir ibadet ve münacat halidir.

🔍 Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir?

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Nafile namaz nasıl kılınır?
Nafile namaz nasıl kılınır?

🔸 Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin (sav) uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır.

🔸 2 rekâtlık bir nafile namaz şu şekilde kılınabilir:

1. Rekât

🔸 "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

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