İslam'ın şartları kaçtır? İslam'ın şartları ve anlamları...
Arapçadan dilimize geçmiş bir kelime olan İslam, "boyun eğmek" anlamına gelir. Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak, emir ve yasaklarına uyup, içtenlikle itaat etmek anlamını da taşıyan İslam'da yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu hususta, İslam'ın şartları kaçtır? İslam'ın şartları nelerdir? gibi sorular herkes tarafından merak edilmekte. Zira her Müslüman, İslam'ın şartları ve anlamlarını bilmekle yükümlüdür. İşte, kısaca İslam'ın şartları…
Giriş Tarihi: 19.07.2020
14:05
Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
17:14
Sözlükte "kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barış yapmak" anlamlarına gelen kelime Arapça "silm" kökünden türemiştir.
İslâm kelimesinin etimolojisini yapan ilk âlimlerden
İbn Kuteybe kelimeyi "boyun eğmek ve iradî olarak uymak suretiyle barış ortamına girmek", İbn Manzûr da "boyun eğmek ve itaat etmek" şeklinde açıklamıştır. Sonraki kaynaklarda genellikle bu açıklamalar tekrar edilmiş, "sulh ve selâmet gayesiyle boyun eğmek, tâbi ve teslim olmak" mânaları öne çıkarılmıştır.
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İslâm'daki boyun eğmek tanımı
"doğruya ve hakka uyma" mânası taşır. Yanlışa ve kötüye boyun eğme şeklinde bir teslimiyet İslâm'a aykırıdır ve isyan olarak nitelendirilir.
İslam dininin esasını oluşturan birtakım esaslar vardır… Cenab-ı Allah'ın varlığına ve tekliğine yürekten ve gönülden inanan müminler İslam'ın şartları bilmesi ve muhakkak yerine getirmesi gerekir. Müslüman olabilme şerefine nail olabilmek İslam'ın şartları yerine getirmek ile zorunludur.
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İSLAM'IN ŞARTLARI NELERDİR?
İSLAM'IN ŞARTLARI VE ANLAMLARI
1 - Kelime-i Şehadet getirmek
Kelime-i Şehadet, İslam dininin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman olamaz. İslam dini böyle buyurmuştur.
Kelime-i Şehadet:
"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir.
Kelime-i Şehadet anlamı:
"Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.''
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Kelime-i Şehadet ile ilgili ayet
"Malını Allah yolunda harcayıp O'na saygı duyarak haramlardan sakınan (takvâ sahibi olan ve), o en güzel kelimeyi (kelime-i tevhîdi) tasdik eden kimseyi Biz de en kolay yola muvaffak kılarız." Leyl Suresi 5-7. ayetler
Leyl Suresi 5-7. ayetleri dinlemek için tıklayınız
2 - Namaz kılmak
İslam'ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin de başında yer alır. Müslüman kişilere farz olarak buyurulan beş vakit namaz ibadeti de mutlaka yerine getirilmelidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını herkes tarafından kılınmalıdır. Bu namazların dışında farz olan Cuma namazı da bulunur.
Namaz kılmak ile ilgili ayet:
"Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür."
Bakara Suresi 110. ayet
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