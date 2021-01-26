İslam'ın ilk komutanı: Abdullah bin Cahş
Öncü sahabelerden Abdullah bin Cahş, İslam tarihinde kurulan ilk seriyyenin komutanıydı. Allah'ın rızasını kazanmak için hep en önde koşan kişi oldu. Uhud Savaşı'nda şehit olmak için ettiği duayı yüce Allah kabul etti. Sizler için Abdullah bin Cahş'ın hayatını derledik.
Giriş Tarihi: 26.01.2021
16:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
17:04
ABDULLAH BİN CAHŞ KİMDİR?
📌 Abdullah bin Cahş Peygamberimizin halasının oğludur. Aynı zamanda kayınbiraderidir. Nebi (sav) Erkam bin Erkam'ın evinde İslam davetine başlamadan önce Müslüman oldu. Müşriklerin eziyetinden dolayı Habeşistan'a hicret etti. Künyesi Ebu Muhammed Abdullah bin Cahş bin Riab şeklindedir.
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MEDİNEYE İLK HİCRET EDENLERDENDİ
📌 Nebi (sav) ashabına Medine'ye hicret etmelerini emrettiğinde Abdullah buna ilk icabet edenlerdendi. Allah'ın dinini yaşamak onun için çok önemliydi. Bu yüzden Medine'ye hicret eden ikinci kişi o oldu. Bu konuda Mekkeli Müslümanlar için öncü oldu. Onları da hicrete teşvik etmiş oldu.
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İlk seriyye komutanı: Abdullah bin Cahş
📌 Abdulllah bin Cahş Medine'ye hicret ederken yolda şu şiiri okuyordu:
Ahmet'in annesi, benim Allah'ın himayesinde gideceğimi anladığı zaman,
Eğer mutlaka hicret edeceksen, bir başka yere git, Yesrib'e gitme, dedi.
Bense ona: Bugün niyetimiz Yesrib'edir. Allah'ın dediği olur.
Kul, bineğine binmiştir. Allah'a ve Resulü'ne yönelirse asla zarar etmez.
Nice samimi dostlardan ayrıldık. Yol gösterenlerden birisi de, gözyaşları döküp ağıt yakıyor.
Görüyorsun ki, zulüm bizi memleketimizden uzaklaştırıyor. Bizse güzel şeyler arıyoruz.
Ganm sülalesini her şey kendilerine ayan beyan olduğu zaman canlarını ve hakikati korumaya davet ettim.
Onlarsa kendilerini hakikat ve kurtuluşa davet edenin çağrısına, Allah'a hamd ederek koşup toplandılar.
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İLK SERİYYENİN KOMUTANI OLDU
📌 Müslümanlar
Medine'ye hicret ettikten sonra Nebi (sav) onları cihada hazırlıklı olsun diye göreve göndermek istiyordu. Bu sebeple Müslümanlar arasından sekiz kişilik bir seriyye kurdu. Seriyye komutanı olarak Abdullah bin Cahş'ı belirledi. Abdullah bu görevle İslam tarihindeki ilk askeri emir olarak kayıtlara geçti.
Sekiz kişilik birlikte İslam için ilk kan döken sahabi Sad bin Ebu Vakkas'da vardı.
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📌Hz. Muhammed, (sav) kurduğu seriyye yola çıkarken Abdullah bin Cahş'a bir mektup verdi ve şöyle dedi:
"Yola çıktıktan sonra iki gün boyunca ilerleyin. Sonra bulunduğun yerde mektubu aç ve ne emir ver vermişsem onu yerine getir. Yanında bulunan kişileri de seninle birlikte gelmeye zorlama!"
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