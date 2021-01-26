İslam'ın ilk komutanı: Abdullah bin Cahş

📌 Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra Nebi (sav) onları cihada hazırlıklı olsun diye göreve göndermek istiyordu. Bu sebeple Müslümanlar arasından sekiz kişilik bir seriyye kurdu. Seriyye komutanı olarak Abdullah bin Cahş'ı belirledi. Abdullah bu görevle İslam tarihindeki ilk askeri emir olarak kayıtlara geçti.

Sekiz kişilik birlikte İslam için ilk kan döken sahabi Sad bin Ebu Vakkas'da vardı.

Sa'd bin Ebu Vakkas kimdir?