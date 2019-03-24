İslam'ın dünyaya kazandırdığı çocuk hakları

Mezkûr Beyannamenin Batılılar tarafından ortaya konmuş olması sebebiyle, meselenin İslam tarihinde ihmal edildiğine dair zihne gelebilecek bir kanaatin yanlışlığı söz konusudur. Hatta her çeşit mübalağadan uzak olarak : "Çocuk ve hak" kelimelerinden oluşan "çocuk hakkı'' tabiri ve bu tabirin zihinlerde uyandırdığı mana ve mefhum, insanlık tarihinde, ilk defa Peygamber Efendimiz tarafından meydana getirildi. Bu mesele, yakın zamanlarda konuya dahil olan Batı'nın geçmiş tarihinde ise hiçbir zaman mevzubahis edilmemişti. Çocuğun hukuk mevzusu edilerek "çocuk hukuku" ve "çocuğu himayeye yönelik kanun ve müesseseler"in ileri sürülmesi Batı milletlerinin sisteminde çok yeniydi.