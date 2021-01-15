İslam'da fert ve aile haklarını koruyan miras hukuku

İslam'ın titizlikle üzerinde durduğu haklardan biri de mirastır. Dinimiz, hayatın her alanında olduğu gibi, miras paylaşımında da adaleti öngören ayrıntılı hükümler getirmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 7. ayetinde miras konusuna şöyle değinilmiştir:

"Anne babanın ve yakınların miras olarak bıraktıklarından erkeklere pay vardır; yine anne babanın ve akrabanın miras olarak bıraktıklarından kadınlara da pay vardır; azından çoğundan, belli pay."

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bir hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuştur:

"Her kim öldükten sonra geride mal bırakırsa, o mal mirasçılarınındır."