İslam gıybet, iftira ve yalan konusunda bize ne söyler?
İslam gıybet, iftira ve yalan konusunda bize ne söyler?
İslam; aile ve toplum hayatının güvenli ve huzurlu olmasına, fertlerin dindar ve ahlaklı olmasına, kişilik haklarının korunmasına, kavga, tartışma ve dargınlıklara sebep olacak davranışlardan kaçınılmasına büyük önem verir. Gıybet, iftira ve yalan da bu davranışlar arasında yer alır. Özellikle kitle iletişim araçları ve sosyal medyada çoğu zaman kötü davranışlar, ilgi ve merak uyandıracak şekilde sunulur. Peki bu noktada müminlere düşen görevler nelerdir? İslam gıybet, iftira ve yalan konusunda bize ne söyler? Ayet ve hadisler ışığında toplumun güven ve huzurunu yok eden davranışlar hakkında bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 21.02.2020
09:21
Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
11:58