İslam büyüklerinden özlü sözler
Yayınlanma Tarihi: 18.08.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 12:47
Müslümanlar için en güzel örnek olan Allah Resulü'nün (SAV) bir hadisi şerifte "Din nasihattır" buyurması İslam kültüründe sohbet kavramının oluşmasına vesile olmuştur. Asırlar boyunca alimler, arifler başta olmak üzere toplumun belli fertleri halkalar halinde Müslümanlara hitap etmişler, iyilikleri hatırlatıp kötülüklerden uzak kalınması noktasında uyarmışlardır. İşte, İslam büyüklerinden özlü sözler...
1/107
🔶
Ya Rabbi! Doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver.
(Hz. Ebû Bekir)
2/107
🔶
Başkalarının düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz.
(Hz. Ömer)
3/107
🔶
Bir doğruyu savunurken ona önce kendimiz inanmalıyız.
(Hz. Ali)
4/107
🔶
İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar, onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.
(Ömer İbn-i Abdülaziz)
5/107
🔶
Dilini tutmayı alışkanlık haline getiren güven içinde yaşar.
(Feridüddin Attar)