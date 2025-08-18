Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam İslam büyüklerinden özlü sözler

İslam büyüklerinden özlü sözler

Yayınlanma Tarihi: 18.08.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 12:47

Müslümanlar için en güzel örnek olan Allah Resulü'nün (SAV) bir hadisi şerifte "Din nasihattır" buyurması İslam kültüründe sohbet kavramının oluşmasına vesile olmuştur. Asırlar boyunca alimler, arifler başta olmak üzere toplumun belli fertleri halkalar halinde Müslümanlara hitap etmişler, iyilikleri hatırlatıp kötülüklerden uzak kalınması noktasında uyarmışlardır. İşte, İslam büyüklerinden özlü sözler...

1/107

🔶

Ya Rabbi! Doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver.

(Hz. Ebû Bekir)

İBRAHİM DESÛKÎ'NİN ÖĞÜTLERİ

2/107

🔶

Başkalarının düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz.

(Hz. Ömer)

FUSUSÜ'L HİKEM'DEN CÜMLELER

3/107

🔶

Bir doğruyu savunurken ona önce kendimiz inanmalıyız.

(Hz. Ali)

MÜFESSİR VE MUHADDİS SÜHREVERDİ'NİN KAVRAMLARI

4/107

🔶

İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar, onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

(Ömer İbn-i Abdülaziz)

İBN HACER EL-ASKALANİ'DEN MÜNEBBİHAT

5/107

🔶

Dilini tutmayı alışkanlık haline getiren güven içinde yaşar.

(Feridüddin Attar)

ÖMER NASUHİ BİLMEN'İN KALEMİNDEN İNCİLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam büyüklerinden özlü sözler

İslam büyüklerinden özlü sözler

Algı ve anlam kayması

Algı ve anlam kayması

Hulefa-i Raşidin’in nasihatleri

Hulefa-i Raşidin'in nasihatleri

Tevbe için Tur’a çıkış

Tevbe için Tur'a çıkış

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat