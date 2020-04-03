İnfak ne demek? İnfak etmek hakkında 25 ayet
Zekatlar, sadakalar, fitreler Allah için yapılan bütün infaklar, malın bir bakıma manevi sigortası olur, onu zayi olmaktan korur. Helalden gelen, helal yollara sarf edilirken; haramdan gelense, haram yollara harcanır. Öyle ki malını Allah yolunda infak edebilmek, büyük bir şereftir. Allah'a itaat ve ibadet niyeti taşıyan, İslam'a ve Müslümanlara yardım ve fayda sağlayan her harcama Allah yolunda infak sayılmaktadır. Peki, infak ne demek? İnfak nedir? İşte 25 ayet ile infak etmenin önemi...
Giriş Tarihi: 03.04.2020
09:38
Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
11:56
🔸 Sözlükte "tükenmek, tamamlanmak, son bulmak" mânasındaki nefk kökünden türetilen infâk "bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek" gibi anlamlara gelirse de daha çok "para veya malı elden çıkarmak" mânasında kullanılmaktadır. Dinî-ahlâkî bir terim olarak genellikle
demektir. "Allah'ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması"
🔸 Bu bakımdan infak, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir.
Allah'a itaat ve ibadet niyeti taşıyan, Allah yolunda infak sayılmaktadır. İslam'a ve Müslümanlara yardım ve fayda sağlayan her harcama
🔸 İslami anlayışa göre herkes, öncelikle
çalışmalıdır. Zira bir hadiste belirtildiği üzere kişi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir. emeğiyle kendisinin ve yükümlülüğü altındakilerin ihtiyacını karşılamaya
Müsned, II, 334; Buhârî, "Büyûʿ", 15; ayrıca bk. Tâhâ 20/131-132
🔸 Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Bakara 262
🔸 Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir.
Hac 35
🔸 (Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
Bakara 273
Müslümanın Müslümana karşı sorumlulukları ile ilgili ayet ve hadisler
🔸 Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.
Tevbe 121