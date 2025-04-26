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İmam Şibli'nin hikmetli sözleri

Yayınlanma Tarihi: 26.04.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:24

10. yüzyılın mümtaz simalarından İmam Şibli; İmam Malik'in meşhur eseri el-Muvatta'yı ezberlemiş bir alim, zahidler arasında parmakla gösterilen bir zahid idi. Aynı zamanda önemli bir şair olan Şibli, yaşadığı dönemin en özgün düşünürlerinden biriydi. İşte; sözleri, yaşantısı, şiirleri ve kendisinden sonra gelenleri etkilemesiyle bilinen İmam Şibli'nin hikmetli sözleri...

1/20

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Şükür nimeti görmeyip nimeti vereni görmektir.

İmam Şibli

CÜNEYDİ BAĞDADİ'NİN SÖZLERİ VE TAVSİYELERİ

2/20

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Gerçek mülk, kâinatın sahibiyle yetinip, bütün varlıklardan elini ve gönlünü çekmektir...

İmam Şibli

SATIRLARDAN SADIRLARA EN GÜZEL CÜMLELER

3/20

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Ey İnsan, Allah'a dost olmak istersen, Nefsinin isteklerine yabancı ol.

İmam Şibli

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

4/20

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Hiçbir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır.

İmam Şibli

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

5/20

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Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.

İmam Şibli

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