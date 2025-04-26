İmam Şibli’nin hikmetli sözleri

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Hiçbir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır.

İmam Şibli

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ