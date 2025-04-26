İmam Şibli'nin hikmetli sözleri
Yayınlanma Tarihi: 26.04.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:24
10. yüzyılın mümtaz simalarından İmam Şibli; İmam Malik'in meşhur eseri el-Muvatta'yı ezberlemiş bir alim, zahidler arasında parmakla gösterilen bir zahid idi. Aynı zamanda önemli bir şair olan Şibli, yaşadığı dönemin en özgün düşünürlerinden biriydi. İşte; sözleri, yaşantısı, şiirleri ve kendisinden sonra gelenleri etkilemesiyle bilinen İmam Şibli'nin hikmetli sözleri...
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Şükür nimeti görmeyip nimeti vereni görmektir.
İmam Şibli
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Gerçek mülk, kâinatın sahibiyle yetinip, bütün varlıklardan elini ve gönlünü çekmektir...
İmam Şibli
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Ey İnsan, Allah'a dost olmak istersen, Nefsinin isteklerine yabancı ol.
İmam Şibli
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Hiçbir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır.
İmam Şibli
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Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.
İmam Şibli