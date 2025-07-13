İmam Birgivi'nin kaleminden Cennet Bahçeleri

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Allah-u Teâlâ'nın kitablarının hepsi de Allah-u Teâlâ'nın kelâmıdır. Zira kitaplar, ya hiçbir keyfiyet olmaksızın Cenabı Hakkın hitablarını dinlemek suretiyle gelmiştir.

İmam Muhammed Birgivi

İMAM ŞARANİ'NİN NASİHATLERİ