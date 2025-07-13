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İmam Birgivi'nin kaleminden Cennet Bahçeleri

Yayınlanma Tarihi: 13.07.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 10:52

Yüce dinimiz İslam, bireyleri terbiye ettiği gibi sosyal hayatı da düzenler, insanları kötü emellerden temizleyerek ahlak ve faziletler ile süsler. İmam Muhammed Birgivi de bu hasletlere katkı sunması amacıyla meşhur kitabı "İtikad Temellerinde Cennet Bahçeleri"ni telif eder. İmam Birgivi'nin temel itikat bilgilerine dayanan meşhur eseri "İtikad Temellerinde Cennet Bahçeleri"nden önemli cümlelerin altını çizdik.

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İman; Allah'ın varlığını birliğini ve Peygamberin (S.A.S.) Allahtan getirdiği her şeyi kalbden tasdik etmektir.

İmam Muhammed Birgivi

İMAM MAVERDİ'NİN ÖĞÜT VE HİKMETLİ SÖZLERİ

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Kur'an-ı Kerim, Allah kelâmıdır. Sonradan yaratılmış değildir. O, mushaflara yazılan, kalblerde muhafaza olunan, dillerle okunan, kulaklarla dinlenilen bir kitabı mübindir.

İmam Muhammed Birgivi

İMAM SÜHREVERDİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

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Âhiret günü, âni bir sayha ile Allah-u Teâlâ'nın dilediklerinden başka, yerde ve gökte mevcut bütün mahlukatın öleceği zamandır.

İmam Muhammed Birgivi

ALAEDDİN ATTAR'IN HİKMETLİ SÖZLERİ

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Allah-u Teâlâ'nın kitablarının hepsi de Allah-u Teâlâ'nın kelâmıdır. Zira kitaplar, ya hiçbir keyfiyet olmaksızın Cenabı Hakkın hitablarını dinlemek suretiyle gelmiştir.

İmam Muhammed Birgivi

İMAM ŞARANİ'NİN NASİHATLERİ

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Bir şey ancak rükünlerinin varlığı ile mümkündür.

İmam Muhammed Birgivi

ASHAB-I KİRAM'IN NASİHATLERİ

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