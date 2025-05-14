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Alaeddin Attar'ın hikmetli sözleri

Yayınlanma Tarihi: 14.05.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:03

Buhara medreselerinin yetiştirdiği büyük alim Alaeddin Attar, burada edindiği ünle Türkistan bölgesinin büyük ariflerinden olmuştu. Murakabe usulünü benimseyen Alaeddin Attar, sohbetleri ve vaazları ile kitlelere uzun yıllar boyunca güzel ahlakı anlatmıştı. Türkistan'ın ulularından Alaeddin Attar'ın hikmetli sözlerini, gönülleri yeşerten sohbet ve vaazlarından araştırdık.

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Mezara girdikten sonra, sizi takip etmeyecek olan her şeyle alâkanızı kesiniz.

Alaeddin Attar

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

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Birbirinize sığının! Her işte yolunuz, dinî ölçülere bağlılık olsun!

Alaeddin Attar

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Kur'an-ı Kerîm'in neredeyse tamamı, tevazu ve hiçliğe işaret eder.

Alaeddin Attar

EBU TURAB EN NAHŞEBİ'NİN SÖZLERİ

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Sadık talip daima cismiyle şeriatta, akıl ve ruhuyla tarikat ve hakikatte, sırrıyla ise keyfiyetsiz vuslatta olmalıdır.

Alaeddin Attar

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İradesini Hakk'ın iradesinde, kudretini Hakk'ın kudretinde yok edemeyen Hakk'a varamaz.

Alaeddin Attar

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

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