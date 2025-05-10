İmam Sühreverdi'nin hikmetli sözleri
Yayınlanma Tarihi: 10.05.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 09:38
Hz. Ebubekir'in soyundan gelen ve alimler yetiştiren bir ailede doğan Ebu Hafs Şihabüddin Ömer es-Sühreverdi, çok iyi eğitim almış bir alim ve gönlü doğduğu toprakları aşmış bir arifti. Onlarca eser telif eden İmam Sühreverdi, pek çok talebe de yetiştirmişti. Avarifü'l Maarif başlıklı kitabıyla tanınan Sühreverdi, yaşantısı ile insanları İslam'a davet etmiş bir gönül elçisiydi. İmam Sühreverdi'nin eserlerinden hikmetli sözlerini araştırdık.
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Seni anmak için gerekli irfan ile bizi mübarek kıl. Aramızdaki cehalet perdelerini kaldır.
İmam Sühreverdi
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Kalp hassas ve incedir, kötü hareket ve davranışlar ona tesir eder; küçük yanlışlık, büyük zarar verir.
İmam Sühreverdi
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Eğer şeytanlar insanoğlunun kalblerinde dolaşıp onun asli safiyetini bozmasalardı, onlar göklerin melekut alemine bakar ve seyrederlerdi.
İmam Sühreverdi