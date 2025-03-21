İbn Haldun’un ufuk açan cümleleri

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Her insan, uyanıkken karşılaştığı şeyleri, daha önce "düşünde" gördüğüne birçok kez tanık olur.

İbn Haldun

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ