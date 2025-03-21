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İbn Haldun'un ufuk açan cümleleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 09:14 Güncelleme Tarihi: Mart 21, 2025 09:19

Kendisine mahsus fikirleri, daha evvel müşahede edilmemiş metotları ile sosyal bilimlere dair yeni ufuklar açan İbn Haldun hem doğu hem de batı dünyasını etkilemeyi başarabilmiş nadir isimlerdendi. 14. yüzyılın en önemli alimlerinden biri olarak kabul edilen Mukaddime müellifi Avrupalılar tarafından 19. yüzyılda keşfedildi. İbn Haldun'un batı ve doğulu düşünürlerin düşünce yapısını etkilemesi, onun fikri alanda büyük bir otorite olarak kabul edilmesini sağladı. İşte, İbn Haldun'un ufuk açan cümleleri...

1/20

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İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür.

İbn Haldun

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

2/20

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Her insan, uyanıkken karşılaştığı şeyleri, daha önce "düşünde" gördüğüne birçok kez tanık olur.

İbn Haldun

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

3/20

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Mağluplar, galipleri taklit eder.

İbn Haldun

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER

4/20

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Bazen az miktarda şer olmadan çok miktarda hayrın varlığı tam olarak gerçekleşmeyebilir.

İbn Haldun

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

5/20

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İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur.

İbn Haldun

ABDULLAH B. MÜBAREK'İN HİKMETLİ SÖZLERİ

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