İbn Haldun'un hakikate dair 10 öğüdü
Yayınlanma Tarihi: 09.04.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:11
İbn Haldun, İslam medeniyetinin en parlak döneminde yaşayan bir alimidir. O, İslam ve düşünce tarihinin en özgün eserlerinden biri olan "Mukaddime"yi kaleme aldı. İbn Haldun, eserlerinde iktisatla, geçim ve kazanç yollarıyla ilgili konulara yer verir, bu faaliyetin aynı zamanda Allah'ın bir emrinin olduğuna işaret ederdi. Sizlere İbn Haldun'un hakikate dair öğüt niteliğindeki 10 alıntısını derledik.
1/10
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Hakikatin kudretine mukavemet edilemez.
İbn Haldun
2/10
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(Körü körüne) taklit etmek, ilimlerde (hiçbir emek harcamadan) başkalarının hazırına konmak ve cehalet, insanların derin ve yaygın özelliklerinden biridir.
İbn Haldun
3/10
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Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir.
İbn Haldun
4/10
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Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz.
İbn Haldun
5/10
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Risâlet, varlığıyla diğer bütün ışıkların kaybolup silindiği en büyük nurdur.
İbn Haldun