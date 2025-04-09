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İbn Haldun'un hakikate dair 10 öğüdü

Yayınlanma Tarihi: 09.04.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:11

İbn Haldun, İslam medeniyetinin en parlak döneminde yaşayan bir alimidir. O, İslam ve düşünce tarihinin en özgün eserlerinden biri olan "Mukaddime"yi kaleme aldı. İbn Haldun, eserlerinde iktisatla, geçim ve kazanç yollarıyla ilgili konulara yer verir, bu faaliyetin aynı zamanda Allah'ın bir emrinin olduğuna işaret ederdi. Sizlere İbn Haldun'un hakikate dair öğüt niteliğindeki 10 alıntısını derledik.

1/10

🔸

Hakikatin kudretine mukavemet edilemez.

İbn Haldun

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

2/10

🔸

(Körü körüne) taklit etmek, ilimlerde (hiçbir emek harcamadan) başkalarının hazırına konmak ve cehalet, insanların derin ve yaygın özelliklerinden biridir.

İbn Haldun

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

3/10

🔸

Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir.

İbn Haldun

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

4/10

🔸

Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz.

İbn Haldun

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER

5/10

🔸

Risâlet, varlığıyla diğer bütün ışıkların kaybolup silindiği en büyük nurdur.

İbn Haldun

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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