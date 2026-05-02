Son Osmanlı köyü: Počitelj
Zamanın Neretva Nehri'nin kıyısında durduğu, taş evlerin nar ağaçlarıyla kucaklaştığı bir Osmanlı masalı... Kalesi, medresesi ve labirent gibi taş sokaklarıyla Počitelj, sadece bir durak değil, bir zaman yolculuğu yaşatıyor adeta. Adriyatik'e uzanan yolların bekçisi Počitelj, bozulmamış dokusuyla ziyaretçilerini 16. yüzyıla davet eden yaşayan bir açık hava müzesi... İşte, son Osmanlı köyü: Počitelj...
Stratejik ve Tarihi Konum
🔹 Počitelj, Adriyatik Denizi'ne giden yol üzerinde, Neretva Nehri'nin sol kıyısında sarp bir kayalık üzerine kurulu. Orta Çağ'da inşa edilen bu yerleşke, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sınır kasabası olarak hayati bir önem kazanmış.
🔹 Coğrafi konumu sayesinde hem savunma amaçlı bir kale hem de ticaret yollarını denetleyen bir merkez işlevi görmüş. Bugün bu stratejik konum, ziyaretçilere nehir vadisinin panoramik ve nefes kesici bir manzarasını sunuyor.
Osmanlı Mimarisinin Kusursuz Korunması
🔹 Köyü benzersiz kılan en önemli özellik şüphesiz, mimari dokusunun neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşmış olması. Klasik Osmanlı sivil mimarisi ile yerel taş işçiliğinin sentezi olan evler, karakteristik çatılar ve cumbalı yapılarla bezeli.
🔹 1990'lardaki savaş sırasında ciddi hasar görmüş olsa da, UNESCO ve Dünya Anıtlar Fonu'nun desteğiyle aslına uygun şekilde restore edilmiş.
Şişman İbrahim Paşa Camii
🔹 1563 yılında inşa edilen bu cami, köyün silüetindeki en eşsiz yapı olarak görülüyor. Tek kubbeli mimarisi ve zarif minaresiyle klasik Osmanlı üslubunu yansıtmakta.
🔹 Caminin akustiği ve içerisindeki kalem işi süslemeler, o dönemin estetik anlayışını gözler önüne seriyor. Bahçesindeki devasa çınar ağacıyla birlikte cami, köyün ruhani ve sosyal kalbi olarak kabul edilmekte.
Počitelj Kalesi ve Gözetleme Kulesi
🔹 Köyün en yüksek noktasında yer alan kale, Orta Çağ ve Osmanlı savunma stratejilerinin izlerini taşıyor. Macar Kralı Matthias Corvinus tarafından güçlendirilen ve ardından Osmanlılarca genişletilen kale, savunma amaçlı kuleleriyle heybetli bir görünüme sahip.
🔹 Kalenin en tepesine tırmandığınızda, Neretva Nehri'nin kıvrımlarını ve köyün taş çatılarını kuş bakışı izlemek paha biçilemez bir deneyim...
Tarihi Saat Kulesi
🔹 Her Osmanlı kasabasında olduğu gibi Počitelj'de de zamanı simgeleyen bir saat kulesi bulunuyor. Ancak bu kulenin ilginç bir özelliği, çanının bir dönem susturulmuş olması...
🔹 Stratejik noktada yükselen bu kule, hem namaz vakitlerini hem de günlük yaşamın ritmini belirleyen bir simge olmuş. Taş mimarisiyle çevreye tam bir uyum sağlıyor ve köyün dikey mimarisini tamamlıyor.