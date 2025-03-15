Hakim Tirmizi'nin çağlar aşan sözleri
Yayınlanma Tarihi: Mart 15, 2025 11:11 Güncelleme Tarihi: Mart 15, 2025 11:15
Erken yaşta yazı hayatına yönelen az sayıdaki alimden biri olan Hakim Tirmizi, kendine has havası olan bir isimdir. O'nu eser telifine iten şey kendi ifadesiyle "teselli bulmak"tır. Tirmizi, kolay bir üsluba sahip olmasına rağmen eserlerinde pek çok konuyu merkeze alır. Bu durum onu çok okunan alimlerden birisi kılmıştır. İmam Gazali, İbn Ataullah el-İskenderi ve İbn Kayyım el-Cevziyye gibi büyük isimler kitaplarında Hakim Tirmizi'nin eserlerinden faydalanmışlardır. İşte, Hakim Tirmizi'nin çağlar aşan sözleri...
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Allah tarafından sevilmiş olan bir veliye bakan herkes Allah'ı hatırlar.
Hakim Tirmizi
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Bildiğiyle amel eden kimseye Allah bilmediğini öğretir.
Hakim Tirmizi
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Akıllı bir kulun kendisini ilgilendirmeyen şeylerden alıkoyacak ilgileri olmalıdır.
Hakim Tirmizi
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Zâhid, gözünde dünyanın küçüldüğü kimsedir.
Hakim Tirmizi
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Ümmetim paraya, mala mülke aşırı tazim etmeye başladığı zaman, üzerlerinde bulunan İslam heybeti gider...
Hakim Tirmizi