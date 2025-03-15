Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hakim Tirmizi'nin çağlar aşan sözleri

Hakim Tirmizi'nin çağlar aşan sözleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 15, 2025 11:11 Güncelleme Tarihi: Mart 15, 2025 11:15

Erken yaşta yazı hayatına yönelen az sayıdaki alimden biri olan Hakim Tirmizi, kendine has havası olan bir isimdir. O'nu eser telifine iten şey kendi ifadesiyle "teselli bulmak"tır. Tirmizi, kolay bir üsluba sahip olmasına rağmen eserlerinde pek çok konuyu merkeze alır. Bu durum onu çok okunan alimlerden birisi kılmıştır. İmam Gazali, İbn Ataullah el-İskenderi ve İbn Kayyım el-Cevziyye gibi büyük isimler kitaplarında Hakim Tirmizi'nin eserlerinden faydalanmışlardır. İşte, Hakim Tirmizi'nin çağlar aşan sözleri...

1/20

📍

Allah tarafından sevilmiş olan bir veliye bakan herkes Allah'ı hatırlar.

Hakim Tirmizi

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

2/20

📍

Bildiğiyle amel eden kimseye Allah bilmediğini öğretir.

Hakim Tirmizi

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

3/20

📍

Akıllı bir kulun kendisini ilgilendirmeyen şeylerden alıkoyacak ilgileri olmalıdır.

Hakim Tirmizi

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

4/20

📍

Zâhid, gözünde dünyanın küçüldüğü kimsedir.

Hakim Tirmizi

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER

5/20

📍

Ümmetim paraya, mala mülke aşırı tazim etmeye başladığı zaman, üzerlerinde bulunan İslam heybeti gider...

Hakim Tirmizi

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hakim Tirmizi’nin çağlar aşan sözleri

Hakim Tirmizi'nin çağlar aşan sözleri

Ramazan erdi yine her gece yanar kandil

Ramazan erdi yine her gece yanar kandil

İbn Hazm El-Endelüsi’den Erdemli İnsanın Yol

İbn Hazm El-Endelüsi'den Erdemli İnsanın Yol

Kalbi temizlemek mümkün mü?

Kalbi temizlemek mümkün mü?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı