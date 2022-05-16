Hagia Sophia’nın Ayasofya Camii'ne dönüşümü

💠 Mimari eserler sadece yapıldığı yüzyılı ve muhiti etkileyen bir öge olmaktan ötede, sürekli bir gelişim, dönüşüm ve var oluş süreci yaşarlar. Onları yere konduruldukları yüzyıla hapsetmek ve sabitlemek, onlardan edinebileceğimiz bilginin zayi olması anlamına gelir.

💠 Uzunca yüzyıllara dayanan yapıların bu serüveni; yapıldığı, yaşamını sürdürdüğü, var oluşunu devam ettirdiği asırlardan kalma bir kitap özelliği taşır.

İslam mimarisinin Avrupa'daki izleri