Hadislerle evlilik ve aile hayatı

◾ Rabbimiz kullarını farklı şekillerde fani dünyaya göndermiş; birbirlerine eş olmalarını, mutlu ve huzurlu yuvalar kurmalarını öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır." Rûm, 30/21

Rum Suresi ilgili ayetin meali

Rum Suresi ilgili ayetin tefsiri

◾ Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurur:

"Sizin en hayırlınız ailesine en güzel şekilde davranandır. Ben, aranızda ailesine en güzel davranan kişiyim."

◾ Hz. Âişe"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü diğer) ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim…" (İbn Mâce, Nikâh, 1)

◾ Yaratılış olarak sorumlulukları olan müminler olarak dünyaya geldik. Evlenerek bir aile kurmak, her şeyden önce yaratılışımıza uygundur. Cenâb-ı Hak, "Aranızdan bekâr olanları evlendirin." buyruğuyla evliliğin teşvik edilmesini ve bu yola girenlere destek verilmesini tavsiye etmiştir.