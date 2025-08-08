Hace Ubeydullah Ahrar'ın kaleminden kalbin huzuru için tavsiyeler
Vahdet-i Vücud düşüncesinin önemli duraklarından olan 15. yüzyılın büyük alimi Türkistanlı Hace Ubeydullah Ahrar, kimseden hediye kabul etmeyen bir yapıya sahip büyük bir alimdi. Hayatı boyunca takva ve zühd kavramlarına dikkat çeken Ubeydullah Ahrar, kaleme aldığı eserlerinde Allah Teala'nın rızasını kazanmanın önemine dikkat çekerdi. Ubeydullah Ahrar'ın Risale-i Validiyye ve Risale-i Havraiyye eserlerinde kalp nasıl huzur bulur sorusunun cevabını aradık.
Güzel bir kimsenin aynayı sevmesi, onun ayna olmasından değil, belki onda kendini müşâhede ettiği içindir.
Hâce Ubeydullah Ahrâr
Marifet, Hz. Peygamber'e tâbi olmadan hâsıl olmaz.
Hâce Ubeydullah Ahrâr
Kalbin her yerini dostun muhabbeti kaplarsa, elde edilen muhabbet en üstün mertebeye ulaşır ve buna "aşk" denir.
Hâce Ubeydullah Ahrâr
İnsan, kendi tabiatının cehenneminden geçmedikçe gönül cennetine ulaşamaz.
Hâce Ubeydullah Ahrâr
Tövbe, Cenâb-ı Hakk'ın kuluna bağışladığı büyük bir ihsandır.
Hâce Ubeydullah Ahrâr
