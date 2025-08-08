Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hace Ubeydullah Ahrar'ın kaleminden kalbin huzuru için tavsiyeler

Hace Ubeydullah Ahrar'ın kaleminden kalbin huzuru için tavsiyeler

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:09

Vahdet-i Vücud düşüncesinin önemli duraklarından olan 15. yüzyılın büyük alimi Türkistanlı Hace Ubeydullah Ahrar, kimseden hediye kabul etmeyen bir yapıya sahip büyük bir alimdi. Hayatı boyunca takva ve zühd kavramlarına dikkat çeken Ubeydullah Ahrar, kaleme aldığı eserlerinde Allah Teala'nın rızasını kazanmanın önemine dikkat çekerdi. Ubeydullah Ahrar'ın Risale-i Validiyye ve Risale-i Havraiyye eserlerinde kalp nasıl huzur bulur sorusunun cevabını aradık.

1/20

📍

Güzel bir kimsenin aynayı sevmesi, onun ayna olmasından değil, belki onda kendini müşâhede ettiği içindir.

Hâce Ubeydullah Ahrâr

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

2/20

📍

Marifet, Hz. Peygamber'e tâbi olmadan hâsıl olmaz.

Hâce Ubeydullah Ahrâr

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

3/20

📍

Kalbin her yerini dostun muhabbeti kaplarsa, elde edilen muhabbet en üstün mertebeye ulaşır ve buna "aşk" denir.

Hâce Ubeydullah Ahrâr

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

4/20

📍

İnsan, kendi tabiatının cehenneminden geçmedikçe gönül cennetine ulaşamaz.

Hâce Ubeydullah Ahrâr

EBU TURAB EN NAHŞEBİ'NİN SÖZLERİ

5/20

📍

Tövbe, Cenâb-ı Hakk'ın kuluna bağışladığı büyük bir ihsandır.

Hâce Ubeydullah Ahrâr

ABDULLAH B. MÜBAREK'İN HİKMETLİ SÖZLERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yalnızlığa övgü

Yalnızlığa övgü

Dünyada üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger’in kulübesi

Dünyada üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger’in kulübesi

Hace Ubeydullah Ahrar’ın kaleminden kalbin huzuru için tavsiyeler

Hace Ubeydullah Ahrar'ın kaleminden kalbin huzuru için tavsiyeler

Akşemseddin’den inciler: Makamat-ı Evliya

Akşemseddin'den inciler: Makamat-ı Evliya

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması