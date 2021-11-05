Güzel ahlakla ilgili ayetler
Ahlak, tutum ve davranışlarımızın kaynağını, insanın ruhi kemalini sağlamaya yönelik bilgi ve düşünce alanını ifade eder. Anlam olarak bir kişinin hem kendisine hem diğer insanlara hem de olgulara karşı nasıl davranması yahut davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür. Başta hadisler olmak üzere İslami kaynaklarda genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve rezîletleri ifade etmek üzere kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de imanın yanında, ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak gerektiğine birçok ayette işaret edilir. Peki, Kur'an-ı Kerim'in öğütlediği güzel ahlakla ilgili ayetler nelerdir?
Giriş Tarihi: 05.11.2021
18:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
21:54
"Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin."
Kalem Suresi 4. ayet
📌 Ayetteki
"üstün ahlâk" Hz. Peygamber'in sahip olduğu Kur'an ahlâkıdır.
◾ Nitekim
Hz. Âişe bir soru münasebetiyle Hz. Peygamber'in ahlâkının Kur'an ahlâkı olduğunu belirtmiş (Müslim, "Müsâfirîn", 139); kendisi de güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini ifade buyurmuşlardır (Muvatta', "Hüsnü'l-huluk", 8).
◾ Bu açıklamalar, Hz. Peygamber'in, müşriklerin iddia ettiği gibi mecnun değil, aksine Allah'ın lutfuna mazhar olmuş yüksek bir şahsiyete ve üstün bir ahlâka sahip, her yönüyle mükemmel, insanlık için örnek bir önder ve güvenilir bir rehber olduğunu gösterir.
Kalem Suresi ilgili ayetin tefsiri Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Kalem Suresi
Âl-i İmrân Suresi - 134. Ayet
"Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever."
Âl-i İmrân Suresi - 134. Ayet
Âl-i İmrân Suresi ilgili ayetin tefsiri Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Âl-i İmrân Suresi
📌 Ayette geçen serrâ' kelimesi tefsirlerde
"sevinç ve rahatlık veren durum"; darrâ' ise "zarar ve sıkıntı veren durum" şeklinde açıklanmıştır.
◾ Buna göre buradaki iki tür harcama, "zenginlik ve fakirlik halinde", "sevinçli ve kederli zamanlarda", "hayatta iken ve ölüme bağlı tasarruf yoluyla" yapılan harcamalar şeklinde anlaşıldığı gibi "akrabaya sevinç veren yardımlar ve düşmanı yenilgiye uğratmak için yapılan masraflar" şeklinde de anlaşılabilir.
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"İçinde ebedî olarak kalacakları, altından ırmaklar akan adn cennetleri! İşte günahlardan arınanların ödülü budur."
Tâhâ Suresi - 76 . Ayet
Tâhâ Suresi ilgili ayetin tefsiri Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Tâhâ Suresi
📌 İsrâiloğulları'nın Mısır'daki varlığının ve Hz. Mûsâ tarafından eski yurtlarına götürülmeleri için ortaya konan çabanın Firavun yönetimi nezdinde oluşturduğu siyasî kaygılar, psikolojik bir harp ortamı doğurmuştu. Böyle bir ortamda, o günün şartları içinde geniş kitleleri derinden etkilemekte olan ve dinî bir hüviyet de taşıyan sihir olgusunu ön plana çıkaran bir mücadele metodu, Hz. Mûsâ'nın peygamberliğini ve liderliğini kabul ettirmesini kolaylaştırabilecekti.
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Ankebût Suresi - 45 . Ayet
"Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir."
Ankebût Suresi - 45 . Ayet
Ankebût Suresi ilgili ayetin tefsiri Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Ankebût Suresi
📌 Kitaptan maksat Kur'ân-ı Kerîm'dir. Her ne kadar burada, "Kur'an'dan önce indirilmiş Tevrat ve ekleri"nin kastedildiği ileri sürülmüşse de (Ateş, VI, 517) bu yorum, her şeyden önce âyetin lafzına uymamaktadır. Çünkü burada açıkça Hz. Muhammed'e hitap edilerek "kitaptan sana indirilen" denilmektedir.
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"Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selâm vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur; umulur ki düşünüp anlarsınız."
Nûr Suresi - 27
Nûr Suresi ilgili ayetin tefsiri Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Nûr Suresi
📌 Başkalarının evlerine girme konusunda bazı kurallara ve ihtiyat tedbirlerine uyulmaması halinde hem girip çıkanları görenlerin suizanna kapılmaları ve tecessüs duygularının tahrik edilmesi hem de girip çıkanların bazı aile sırlarına vâkıf olmaları, ailenin görülmesini istemediği bazı şeyleri görmeleri, o anda veya ileride bazı olumsuz ve yasak duyguların, niyetlerin oluşması gibi kötü sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
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