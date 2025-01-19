Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Gazzeliler, bugün 19 Ocak 2025 saat 12.15 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes ile 42 gün nefes alacak. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistinliler evlerine dönmeye başladı. İlk esirlerin saat 17.00'de bırakılacağı açıklandı. Peki, ateşkes nasıl sağlandı? Soykırımcı İsrail neden 09.30 saatine riayet etmedi?
◾ İsrail Bakanlar Kurulu'nca yapılan açıklamalar, basının aktardığı bilgilerden anlaşmanın detayları yer aldı. Ateşkes sağlanırsa devreye girecek adımlar yayınlandı.
◾ Haaretz Gazetesi'nin haberine göre ise ateşkesin devreye girmesi ile birlikte İsrail, Gazze'de hava kuvvetlerini gözlem hareketlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları durduracağı tahmin ediliyor.
◾ Ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk sürecinde İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süre ile Gazze üzerinde yürüttüğü tüm hareketleri askıya alacak. İsrail hükumetinin anlaşmanın detaylarının da yer aldığı bakanlar kurulu kararına göre ise anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının tahmini olarak saat 16:00'dan sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.
◾ Times of Israel'in haberine göre ise serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği ve ardından İsrail'e iletileceği, İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarılmakta.
◾ İsrail'de bulunan 6 hastane, İsrailli esirleri kabul etmek için hazırlandı. İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 kadar Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacağı bildirildi.
◾ Serbest kalan esirler için Filistinlilerin kutlama yapmasını önlemek adına İsrail yönetimi güvenlik makamlarının önlemler aldığı söyleniyor.
◾ İsrail hükumetinin bakanlar kurulu toplantısının ardından yayınladığı karara göre ise anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması beklenmektedir.
◾ Anlaşmaya göre Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartı bulunuyor. Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakılması bekleniyor.
◾ İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak.Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılacağı bildirildi.
◾ İsrail'de başta Netanyahu olmak üzere üst düzey isimlerden gelen açıklamalar, 42 günlük birinci aşamanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına devam edeceği endişesi sürüyor.