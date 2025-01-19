Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi

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◾ Ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk sürecinde İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süre ile Gazze üzerinde yürüttüğü tüm hareketleri askıya alacak. İsrail hükumetinin anlaşmanın detaylarının da yer aldığı bakanlar kurulu kararına göre ise anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının tahmini olarak saat 16:00'dan sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.

◾ Times of Israel'in haberine göre ise serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği ve ardından İsrail'e iletileceği, İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarılmakta.