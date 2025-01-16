7 Ekim’den beri Gazze’de yıkılan ibadethaneler

1 /11 7 EKİM 2023











🔸 Gazze'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılı 15 Ocak akşamı bir ateşkes sağlandı. Bu ateşkes 7 Ekim'den beri bekleniyordu. Çünkü aylarca süren bir katliam vardı Gazze'de.

🔸 Oradaki canlar, eli kanlı siyonistler tarafından canice yok ediliyor bizlerde dünyanın farklı yerlerinden yardım edemediğimiz için insanlığımızdan utanıyorduk.