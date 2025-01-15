Zafer Gazze'nin! 466 gün yiğitçe direndi ve tarih yazdı
7 Ekim 2023 tarihinden beri tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de işlenen soykırım, 15 Ocak 2025 akşamı, Gazze halkının zaferiyle sonuçlandı. Gazze teslim olmadı, tam 16 ay her şeyiyle direndi ve zafere kavuştu. Suriye ile başlayan müjde, 15 Ocak 2025 gecesi, Gazze'nin zaferiyle devam ediyor. İşte şimdi tüm benliğimizle direnişe devam etme vakti...
◾ ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.
◾ İbrahim Anlaşmaları'nı daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.
◾ Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.
◾ ABD Başkanı Biden, "ABD, Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas ateşkese ve rehine anlaşmasına vardı." dedi.
◾ BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara anlaşmayı uygulama çağrısında bulundu.
◾ Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurdu.
◾ Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.
◾ Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 466 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.
İsrail kurulduğu günden beri Filistin'i işgal etmeye, masum sivilleri öldürmeye, savaş suçları işlemeye devam etti. Gazze'deki yıkım, işgalci İsrail'in saldırılarının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdiği gibi Batı'da da büyük değişimlere yol açtı. Gazze yalnızca Batı'ya değil tüm dünyaya, İsrail'in ne denli bir zalim olduğunu gösterdi. Gazzelilerin direnişi dünyayı İslam'a davet etti. Gazze'de yaşanan soykırım, dünyayı ve özellikle Batı'yı nasıl harekete geçirdi hepimiz birlikte şahit olduk. Milyonlarca insan; Batı'da Müslüman oldu.
🍉 Fikriyat ekibi olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştık. Gazze soykırımının ve direnişinin 7 Ekim'de başlamadığını ifade ederek Gazze'deki hadiselerin tarihi arka planını anlattık.
Rabbimiz bize Gazze'nin kutlu zaferini duyurmayı da nasip etti.
Elhamdülillah.
Gazze bugün şanlı direnişiyle tarihi bir zafer yazdı. Bu şanlı direnişi hepimizi anbean takip ettik, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Zaman geldi biz yorulduk ama Gazze halkı tek bir an geriye dönüp bakmadı. Onlar tek bir şeye güveniyordu, Allah'ın merhametine... Gün gelecekti ve kardan aydınlığa kavuşacaklardı. Nitekim 15 Ocak 2025 yani Receb ayının 15'ini 16'ya bağlayan gecede Rabbimiz onları zaferle müjdeledi. Bugün zalimlerin saldırmaya başlamalarının üzerinden tam 16 ay geçti. Gazze'yi hiç unutmadık, Gazze'de yaşananlara karşı "duyarsızlaşıyor muyuz" sorusu aklımızı kurcalamaya başladı ama böyle olmadığını biliyorduk, çünkü bu katliama susamazdık, tepkisiz kalamazdık. En önemli silahımız da boykottu... Boykotu Türk halkı olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık ve hala da devam ediyoruz. Bu zaferin üzerine yaptıklarımıza daha da sarılmanın vakti gelmiş oldu.
Şuna inanıyoruz: Suriye ile başlayan fetih Aksa ile devam edecek...
🔴 Filistin toprakları, yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyadır. Bu bakımdan içerisinde birçok dini ve kültürel eser barındırır. Filistin topraklarında Yahudi bir İsrail Devleti kurma fikri ilk kez II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktı. İsrail devleti kurulma aşamasındaki fikir babası Theodor Herzl, ilk defa İsviçre'de düzenlenen Siyonizm kongresinde bu fikri dile getirdi. Böylece Filistin topraklarında yaklaşık bir asırdır süren Filistinlilere yönelik soykırım başlamış oldu.
🔴 Filistin'in tarihte kaderini değiştiren Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında Yahudi bir İsrail devleti kurulması kararlaştırılmıştır. 1948'de Filistin topraklarında kurulan İsrail Devleti hem Orta Doğu'nun hem de Müslüman Filistinlilerin eziyetlerinin başladığı gün olarak da tarihe geçer.
🔴 Dönemin Britanya Başbakanlığında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Arthur Balfour'un adıyla anılan bu deklarasyonla İsrail Devleti'nin kurulmasına yönelik ilk kayıtlı belgedir.
🔴 Yahudilerin Avrupa devletleri üzerindeki gücünün en temel sebebi Yahudilerin zengin olmalarıdır. Dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve pek çok belgesele de konu olan Rothschild ailesi Yahudidir ve İngiltere devlet politikasında da nüfuz sahibidir. İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Jamed Balfour'un kendisine müjdelediği İsrail Devleti'nin kuruluşu dair mektupta şunlar yazar:
"Saygıdeğer Lord Rothschild, Majestelerinin Hükûmeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudî Siyonist isteklerini sempati ile karşılayan müteakip deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım.
"Majestelerinin Hükûmeti, Filistin'de Yahudîler için bir millî yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Filistin'deki mevcut Yahudî olmayan toplumların sivil ve dinî haklarına ve başka ülkelerde yaşayan Yahudîlerin sahip oldukları haklara ve siyasî statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça anlaşılmalıdır.
Bu deklarasyonu, Siyonist Federasyonu'nun bilgisine sunmanızdan memnuniyet duyacağım."
Saygılarımla Arthur James Balfour"
Devamı: İsrail'in Gazze'deki insani ve kültürel soykırım planı