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Anasayfa Galeri İslam Fatih'in Hocası Akşemseddin'in öğütleri

Fatih'in Hocası Akşemseddin'in öğütleri

Yayınlanma Tarihi: 02.05.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:12

İstanbul'un fatihi Sultan II. Mehmed Han, Akşemseddin gibi büyük bir gönül erinin manevi terbiyesinde yetişmişti. Bunun yanında döneminin büyük bir hekimi olarak kabul gören Akşemseddin, 16. yüzyılın meşhur bilim insanı Girolamo Fracastoro'dan bir asır önce mikroplardan bahsetmişti. Müslümanlar için önemli bir manevi rehber olan fethin manevi mimarı Akşemseddin'in öğütlerini araştırdık...

1/20

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Önden gitmeyenlerin kalbinde zafiyet vardır.

Akşemseddin

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

2/20

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Çok uyuma. Zira çok uyumak, hastalığa sebeptir.

Akşemseddin

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

3/20

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Zafere inanmayanlarla yollarını ayır.

Akşemseddin

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

4/20

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Edepli, mütevâzı ve cömert ol!

Akşemseddin

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

5/20

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Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kendini başkalarına mehtetme!

Akşemseddin

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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