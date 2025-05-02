Fatih'in Hocası Akşemseddin'in öğütleri
Yayınlanma Tarihi: 02.05.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:12
İstanbul'un fatihi Sultan II. Mehmed Han, Akşemseddin gibi büyük bir gönül erinin manevi terbiyesinde yetişmişti. Bunun yanında döneminin büyük bir hekimi olarak kabul gören Akşemseddin, 16. yüzyılın meşhur bilim insanı Girolamo Fracastoro'dan bir asır önce mikroplardan bahsetmişti. Müslümanlar için önemli bir manevi rehber olan fethin manevi mimarı Akşemseddin'in öğütlerini araştırdık...
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Önden gitmeyenlerin kalbinde zafiyet vardır.
Akşemseddin
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Çok uyuma. Zira çok uyumak, hastalığa sebeptir.
Akşemseddin
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Zafere inanmayanlarla yollarını ayır.
Akşemseddin
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Edepli, mütevâzı ve cömert ol!
Akşemseddin
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Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kendini başkalarına mehtetme!
Akşemseddin