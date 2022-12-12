Fas'ın çağlar aşan kurumu: Karaviyyin

Fatima el Fihri kimdir?

◾ Aslen Kayravanlı olan el Fihri, Karaviyyin Camii ve Medresesi'nin kurucusu olan ilim ehli bir hanımdır. Bu medrese kesintisiz eğitimi ile tarihin en eski üniversitesi olarak kabul edilir.

◾ İslami ilimlerin yanında müspet ilimlerle de alakayı kesmeyen bir medrese hayal eden el Fihri, çabaları ile İslam medeniyetine büyük bir katkı sağlar.

İslam Altın Çağı'nın oluşum süreci