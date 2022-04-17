Efendimizin dilinden tükenmeyen hazine: Kanaat

📖 Ubeydullah İbnu Mihsan el-Hutamî (RA) anlatıyor: "Resulullah (SAV) buyurdular ki: "Sizden kim nefsinden emin, bedeni sıhhatli ve günlük yiyeceği de mevcut ise sanki dünyalar onun olmuştur."

(Tirmizİ, Zühd 34 / İbn Mace, Zühd 9)

➡ Resulullah (SAV) kanaate düşkün idi. Hadis-i şerifte öne çıkan üç başlık can güvenliği, sağlık ve iaşedir. Şayet bu üç şey sağlanmışsa kişi mutlu ve hali yerindedir. Efendimiz (bu hadis-i şerifi ile temel insan haklarını belirleyerek adeta dünyaya insanlık adına bir pusula çizer.

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