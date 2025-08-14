Ebü’l-Leys Semerkandi’nin Tenbihü’l Gafilin kitabı

5 /20













Ölüme inanan ve bir gün kendisini de bulacağını bilen kişi, salih ameller yapmak ve Allah Teala'nın yasakladığı çirkin işlerden sakınmak suretiyle ona hazırlanması gerekir. Çünkü insan ölümün kendisini ne zaman ve nerede bulacağını bilemez.

Ebü'l-Leys Semerkandî

İBN HACER EL-ASKALANİ'DEN MÜNEBBİHAT