Ebü’l-Leys Semerkandi'nin Tenbihü’l Gafilin kitabı
Türkistanlı meşhur alim Ebü'l-Leys Semerkandi, fıkıh ve tefsir ilimlerinde yetişmiş önemli bir zattı. Yaşadığı coğrafyada pek çok öğrenci yetiştiren Semerkandi, kaleme aldığı Tenbihü'l Gafilin yani "Gafillere Tenbihler" isimli eseriyle İslam dünyasında büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Neredeyse bin yıldır okunan ve halkalar halinde okutulan Tenbihü'l Gafilin kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.
📖
Kıyamet günü riyakarlara böyle denilmesinin sebebi, onların dünyada iken yaptıkları amellerin aldatmaca üzerine kurulu olmasındandır.
Ebü'l-Leys Semerkandî
📖
Ahirette amellerinin karşılığını sevap olarak görmek isteyen ihlas ile amel etmeli, içine riya karıştırmamalıdır.
Ebü'l-Leys Semerkandî
📖
Mümin, kasıtlı olarak günaha dalmaz.
Ebü'l-Leys Semerkandî
📖
Ey kardeşim!
Salih ameller işleyerek, kötülükten ve günahtan sakınarak kıyamet günü için hazırlan. Çünkü kıyameti görmeye çok yakınsın.
Ebü'l-Leys Semerkandî
📖
Ölüme inanan ve bir gün kendisini de bulacağını bilen kişi, salih ameller yapmak ve Allah Teala'nın yasakladığı çirkin işlerden sakınmak suretiyle ona hazırlanması gerekir. Çünkü insan ölümün kendisini ne zaman ve nerede bulacağını bilemez.
Ebü'l-Leys Semerkandî
