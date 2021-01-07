Dini konularda merak edilen 5 soru 5 cevap

➡ Bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen kabul edilmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz "Nazar haktır." buyurmuştur.

➡ Nazardan sakınmak için Allah'a sığınmak gerekir. Kalem suresinin 51- 52. ayetleri genellikle bundan korunmak için okunur. Ayrıca Felak, Nas, Ayet-el Kürsi nazara karşı okunur. Fakat unutulmamalıdır ki bu ayetler bir vesiledir, aslolan Allah'a dua edip, sığınmaktır.

FELAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

﴾1-5﴿ Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

MEALİ:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım." ﴾1-5﴿

NÂS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

﴾1-6﴿ Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

MEALİ:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım." ﴾1-6﴿