Büyük arif Yahya b. Muaz’ın ibretlik sözleri

9. yüzyılın büyük ariflerinden Yahya b. Muaz, zühd anlayışını büyük bir hassasiyetle yaşayan bir kimseydi. Özellikle nefis terbiye metodları ile yakından ilgilenen Yahya b. Muaz, işari tefsir alanı ve hadis-i şeriflerle ilgilenmiştir. Rikkat ve dikkat çekici sözleri ile tanınan büyük arif Yahya b. Muaz'ın ibretlik sözlerini araştırdık...

"Muhabbet ile bir hardal tanesi kadar ibadet sevgisiz 70 senelik ibadetten benim için daha makbuldür."

Yahya b. Muaz

"Günahları terk etmeden, Allah'tan af ve mağfiret istemek, yalancıların istiğfarıdır."

Yahya b. Muaz

"Geçmiş işlere üzülmek, ömrünün bereketini giderir."

Yahya b. Muaz

"İslam temizdir, günahlarınla onu kirletme"

Yahya b. Muaz

"Müminin senden üç hakkı olsun: ona fayda sağlayamıyorsan zarar da verme, onu sevindiremiyorsan üzme, onu övemiyorsan kötüleme de…"

Yahya b. Muaz

