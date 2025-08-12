Abdullah b. Alevi el Haddad’ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

2 /20













Bil ki, müminin bir farzı terk etmek ve bir haramı işlemek hususunda mesuliyetinin ve günahının olmadığına inanması caiz ve doğru değildir. Zira kader ona galip gelir ve onu yener.

Abdullah b. Alevi el Haddad

İSLAM'IN DAYANAĞI OLAN DÖRT HADİS-İ ŞERİF