Abdullah b. Alevi el Haddad'ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri
Arabistan'ın meşhur ulema ailelerinden Ba ailesine mensup olan Abdullah b. Alevi el Haddad'ın soyu Hz. Hüseyin'e (RA) ulaşmakta. Henüz çocuk yaşta geçirdiği hastalık sebebiyle âmâ olan Haddad, ömrü boyunca bu hususu lehine çevirmişti. Zekası ve hafızası ile bölgede sevilen, saygın bir alim olmuştu. Tespit edilen on sekiz eser sahibi olan Haddad'ın içeriği en güçlü eserlerinden biri "en-Nesahihu'd- Diniyye ve'l- Vesaya'l İmaniyye" idi. İşte İmam Abdullah b. Alevi el Haddad'ın kaleminden Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeler...
🔹
Sözünü amelinle, amelini niyet ve ihlasınla, niyet ve ihlasını içini temizlemek ve kalbini ıslah etmekle doğrula. Zira kalp esastır ve ameller onun etrafında döner.
Abdullah b. Alevi el Haddad
🔹
Emeli uzatıp ameli geciktirmeyi ve ölüme hazırlanma hususunda ihmalkâr davranmayı ancak aldanmış bir ahmak yapar.
Abdullah b. Alevi el Haddad
🔹
Yumuşak ve şefkatli olmak, kabalık ve şiddetten sakınmak hakkı kabul edip ona boyun eğme hususunda çok büyük bir esastır.
Abdullah b. Alevi el Haddad
🔹
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, dinin en büyük şiarlarından, İslam'ın en güçlü sütunlarından ve Müslümanların en önemli görevlerindendir. Bütün işlerin ayakta durması ve bütün hallerin düzelmesi de onlara bağlıdır. Onları ihmal etmekle, bütün haklar çiğnenir, sınırlar aşılır, hak gizlenir ve batıl ortaya çıkar.
Abdullah b. Alevi el Haddad