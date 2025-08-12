Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Abdullah b. Alevi el Haddad'ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Abdullah b. Alevi el Haddad'ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 11:19

Arabistan'ın meşhur ulema ailelerinden Ba ailesine mensup olan Abdullah b. Alevi el Haddad'ın soyu Hz. Hüseyin'e (RA) ulaşmakta. Henüz çocuk yaşta geçirdiği hastalık sebebiyle âmâ olan Haddad, ömrü boyunca bu hususu lehine çevirmişti. Zekası ve hafızası ile bölgede sevilen, saygın bir alim olmuştu. Tespit edilen on sekiz eser sahibi olan Haddad'ın içeriği en güçlü eserlerinden biri "en-Nesahihu'd- Diniyye ve'l- Vesaya'l İmaniyye" idi. İşte İmam Abdullah b. Alevi el Haddad'ın kaleminden Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeler...

1/20

🔹

Sözünü amelinle, amelini niyet ve ihlasınla, niyet ve ihlasını içini temizlemek ve kalbini ıslah etmekle doğrula. Zira kalp esastır ve ameller onun etrafında döner.

Abdullah b. Alevi el Haddad

İSLAM MEDENİYETİNİN KURUCU METİNLERİ

2/20

🔹

Bil ki, müminin bir farzı terk etmek ve bir haramı işlemek hususunda mesuliyetinin ve günahının olmadığına inanması caiz ve doğru değildir. Zira kader ona galip gelir ve onu yener.

Abdullah b. Alevi el Haddad

İSLAM'IN DAYANAĞI OLAN DÖRT HADİS-İ ŞERİF

3/20

🔹

Emeli uzatıp ameli geciktirmeyi ve ölüme hazırlanma hususunda ihmalkâr davranmayı ancak aldanmış bir ahmak yapar.

Abdullah b. Alevi el Haddad

MUHYİDDİN İBN ARABİ'NİN NASİHATLERİ

4/20

🔹

Yumuşak ve şefkatli olmak, kabalık ve şiddetten sakınmak hakkı kabul edip ona boyun eğme hususunda çok büyük bir esastır.

Abdullah b. Alevi el Haddad

HACI BAYRAM-I VELİ'NİN SÖZLERİ VE NASİHATLERİ

5/20

🔹

İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, dinin en büyük şiarlarından, İslam'ın en güçlü sütunlarından ve Müslümanların en önemli görevlerindendir. Bütün işlerin ayakta durması ve bütün hallerin düzelmesi de onlara bağlıdır. Onları ihmal etmekle, bütün haklar çiğnenir, sınırlar aşılır, hak gizlenir ve batıl ortaya çıkar.

Abdullah b. Alevi el Haddad

İSLAM ALİMLERİNDEN MÜSLÜMANLARA NASİHATLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Abdullah b. Alevi el Haddad’ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Abdullah b. Alevi el Haddad'ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Turgut Cansever’in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

Turgut Cansever'in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

Güzel bir haslet: Tevazu

Güzel bir haslet: Tevazu

Londra’daki kayıp Osmanlı Cami

Londra'daki kayıp Osmanlı Cami

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması