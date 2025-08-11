Hâris el Muhâsibî'nin Risâletü'l Müsterşidîn kitabından inciler
Hashaşilere karşı verdiği mücadele ile tanınan Muhasibi, kendisini pek çok alanda yetiştirmiş mümtaz bir karakterdi. Hadis, kelam ve fıkıh ilimlerinde önemli bir noktada olan Muhasibi yirmi altı eser telif etmişti. Bunlar arasında Risâletü'l Müsterşidîn, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i şerife bağlılığı merkeze alan bir kitaptı. Ahlaki meselelere de değinen eser, konuların geniş şekilde izah edilmesiyle bilinirdi. Küçük hacimli ama geniş muhtevalı Risâletü'l Müsterşidîn'den birbirinden önemli cümlelerin ve öğütlerin altını çizdik.
Allah kimin göğsünü açar da "tasdik" onun kalbine ulaşırsa ve o, Allah'a bir vesile isterse, şeriatın hududuna riayet eden akıl sahiplerinin yolundan, Allah'ın kitabından ve Resûlullah'ın sünnetinden ayrılmaz.
Hâris el Muhâsibî
Başkasının ayıbıyla değil, kendi ayıbının ıslahıyla meşgul ol.
Hâris el Muhâsibî
Hayır ve şerriyle kadere inanmadıkça imanın tadını bulamazsın.
Hâris el Muhâsibî
Muhakkak doğruluk hayra götürür. Hayır ise Allah Teâlâ'nın rızasına sebep olur.
Hâris el Muhâsibî
Sabrın imandaki yeri, başın bedendeki yeri gibidir. Baş kesildiği zaman beden gider.
Hâris el Muhâsibî