Hâris el Muhâsibî'nin Risâletü'l Müsterşidîn kitabından inciler

Yayınlanma Tarihi: 11.08.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:07

Hashaşilere karşı verdiği mücadele ile tanınan Muhasibi, kendisini pek çok alanda yetiştirmiş mümtaz bir karakterdi. Hadis, kelam ve fıkıh ilimlerinde önemli bir noktada olan Muhasibi yirmi altı eser telif etmişti. Bunlar arasında Risâletü'l Müsterşidîn, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i şerife bağlılığı merkeze alan bir kitaptı. Ahlaki meselelere de değinen eser, konuların geniş şekilde izah edilmesiyle bilinirdi. Küçük hacimli ama geniş muhtevalı Risâletü'l Müsterşidîn'den birbirinden önemli cümlelerin ve öğütlerin altını çizdik.

1/20

📚

Allah kimin göğsünü açar da "tasdik" onun kalbine ulaşırsa ve o, Allah'a bir vesile isterse, şeriatın hududuna riayet eden akıl sahiplerinin yolundan, Allah'ın kitabından ve Resûlullah'ın sünnetinden ayrılmaz.

Hâris el Muhâsibî

TİTİZ BİR ALİM: HARİS EL MUHASİBİ

2/20

📚

Başkasının ayıbıyla değil, kendi ayıbının ıslahıyla meşgul ol.

Hâris el Muhâsibî

HÂRİS EL-MUHÂSİBÎ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

3/20

📚

Hayır ve şerriyle kadere inanmadıkça imanın tadını bulamazsın.

Hâris el Muhâsibî

HARİS EL-MUHÂSİBİ'DEN HAKK'I ARAYANLARA NASİHATLER

4/20

📚

Muhakkak doğruluk hayra götürür. Hayır ise Allah Teâlâ'nın rızasına sebep olur.

Hâris el Muhâsibî

ARİFLERİN SÖZLERİ SÖZLERİN ARİFLERİ

5/20

📚

Sabrın imandaki yeri, başın bedendeki yeri gibidir. Baş kesildiği zaman beden gider.

Hâris el Muhâsibî

HARİS EL MUHASİBİ'NİN MÜSLÜMANLARA ÖĞÜTLERİ

