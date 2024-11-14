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Haris el-Muhâsibi'den Hakk'ı Arayanlara Nasihatler

En tanınan Müslüman alimlerden birisi olan Haris el-Muhasibi hayatı mücadelelerle geçen bir şahsiyetti. Basralı olmasına rağmen Bağdat'ta büyüyen ve bu şehirde vefat eden el-Muhasibi'nin iki yüzden fazla eser kaleme aldığı rivayet edilse de günümüze ulaşan kitap sayısı otuza yakın. İlmi ve irfani karakteri ile pek çok ismi etkileyen Haris el-Muhasibi, Hakk'ı Arayanlara Nasihatler başlıklı eseriyle Müslümanlara nasihatler vermişti. İşte, Haris el-Muhâsibi'den Hakk'ı Arayanlara Nasihatler...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:44
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Kalp ile yapılan fiillerin az bir miktarının bile değeri çok büyüktür.

Haris el-Muhasibi

ALLAH KATINDA FAKİRLİK VE ZENGİNLİK

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Tefekkür ve tedebbür etmek, ibret almak, iyi niyetli olmak, Allah (c.c.) karşısındaki hesaptan çok korkmak, azalarınızın yaptıklarından dolayı hep hüzün içinde olmak, hepsi için en sağlam ve doğru şeyleri yapmak ve Allah (c.c.) rızasına uygun işleri gizlice yerine getirmek gibi vesilelerle, sahip olduğunuz akıl nimetinin şükrünü eda edin.

Haris el-Muhasibi

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖĞÜTLER

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Kardeşim! Allah'ın (c.c.) senin üzerindeki nimeti çok büyüktür, bu yüzden ona şükretme konusunda çok gayret göstermen gerekir, ayrıca bu nimetin senden alınmasından korku ve endişe duyman da son derece zorunludur.

Haris el-Muhasibi

KUR'AN-I KERİM'DE DUA ANLAMINA GELEN KAVRAMLAR

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Allah'ı (c.c.) çokça murakabe ediniz kardeşlerim! Kalp günahlarına karşı titiz olunuz, kalbin gizli saklı günahlarını gözden kaçırmayınız, içinizden Allah'ın (c.c.) rızasına aykırı şeyleri silip atmaya çalışınız.

Haris el-Muhasibi

MUHYİDDİN İBN ARABİ'NİN KALEMİNDEN İNCİLER

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İnsanlar sahip oldukları ilmi ifşa eder, birbirlerini küçümser, hatta birbirlerine karşı nefret duyarlar. Sizler onlar gibi olmayınız, şöhretten ve çekişmeden uzak durunuz, yaptıklarınızı gizlice yapınız, adı sanı belli olmamayı isteyiniz, uzlet ve yalnızlığı tercih ediniz, sessizlik ve halvet hallerini isteyiniz ve ileri gelen kimselerle birlikte olmaktan memnun olmayınız.

Haris el-Muhasibi

İNSANIN ACZİYETİNİN EN GÜZEL İFADESİ DUANIN ÖNEMİ

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