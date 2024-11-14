Haris el-Muhâsibi'den Hakk'ı Arayanlara Nasihatler
Haris el-Muhâsibi'den Hakk'ı Arayanlara Nasihatler
En tanınan Müslüman alimlerden birisi olan Haris el-Muhasibi hayatı mücadelelerle geçen bir şahsiyetti. Basralı olmasına rağmen Bağdat'ta büyüyen ve bu şehirde vefat eden el-Muhasibi'nin iki yüzden fazla eser kaleme aldığı rivayet edilse de günümüze ulaşan kitap sayısı otuza yakın. İlmi ve irfani karakteri ile pek çok ismi etkileyen Haris el-Muhasibi, Hakk'ı Arayanlara Nasihatler başlıklı eseriyle Müslümanlara nasihatler vermişti. İşte, Haris el-Muhâsibi'den Hakk'ı Arayanlara Nasihatler...
Giriş Tarihi: 14.11.2024
10:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
10:44