Haris el-Muhâsibi'den Hakk'ı Arayanlara Nasihatler

🔲

Tefekkür ve tedebbür etmek, ibret almak, iyi niyetli olmak, Allah (c.c.) karşısındaki hesaptan çok korkmak, azalarınızın yaptıklarından dolayı hep hüzün içinde olmak, hepsi için en sağlam ve doğru şeyleri yapmak ve Allah (c.c.) rızasına uygun işleri gizlice yerine getirmek gibi vesilelerle, sahip olduğunuz akıl nimetinin şükrünü eda edin.

Haris el-Muhasibi

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖĞÜTLER