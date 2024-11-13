Allah katında fakirlik ve zenginlik

🔹 Uzun yıllardır hep tartışılan bir konu var; fakirlikle mi yoksa zenginlikle sınanmak mı daha zor? Yazımızda bu ve bu hususun etrafında şekillenen konulara değineceğiz. Öncelikle her iki durumun da kendine göre kolaylık ve zorlukları bulunur.

🔹 Fakirliğin de zenginliğin de kendi içinde ayrı imkanlara ve açmazlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. İnsan olarak zaman zaman bazı hatalara düşebiliyoruz. Fakat birbirinden tamamen zıt olan bu ikileme, din ve dünyaya geliş amacı penceresinden bakmamız gerekiyor.