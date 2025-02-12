Hâris el-Muhâsibî'nin müminlere öğütleri
Yayınlanma Tarihi: Şubat 12, 2025 12:39 Güncelleme Tarihi: Şubat 12, 2025 12:49
Güzel söz, kökleri toprağa sıkı sıkıya bağlı dalları gökyüzüne uzanan bir ağaç gibidir. Bu ağacın altında insana yaraşan bir ömür sürmek ise Müslümanlığa özel bir haslettir. Güzel sözü kalbine yerleştiren mümin hem dünya hem de ahirette ferahlık bulur. Kendisini sıklıkla hesaba çekmesinden dolayı "muhasibi" lakabı ile anılan Ebu Abadullah Haris b. Esed yaşadığı dönemde halka vaaz etmeyi seven hadis, kelam ve fıkıh alimidir. İşte, Haris el-Muhasibi'nin okudukça kendimizi hesaba çekmemize vesile olacak öğütleri...
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Allah kimin gönlünü İslam'a açarsa, o kimsenin kalbine tasdik ulaşır.
Hâris el-Muhâsibî
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Her halinde ve durumunda edebe sarıl!
Hâris el-Muhâsibî
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Yumuşak huylu olma özelliği, Allah korkusunu artırmış; ameli basiretini, aklı da marifetini çoğaltmış insanların izinden gitmelisin.
Hâris el-Muhâsibî