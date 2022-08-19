Bizi yoran her şey "Ruhsuzluk"

◾ Bugün dünyanın çok ciddi bir kısmı kırmızı reçete ile satılan ilaçlar kullanıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşayan insanlar, bozuk olan toplumsal düzenin refahı için adeta uyutuluyor.

◾ Ferahlık adı altında milyonlarca insan, düşünemez, muhakeme yapamaz deyim yerindeyse ot gibi yaşar vaziyete getiriliyor. Çünkü kapitalizm için önemli olan üretimin bekasıdır.

Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı