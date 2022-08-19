Bizi yoran her şey "Ruhsuzluk"
İnsanlık bugün kırmızı reçeteli ilaçlar, moda, popüler kültür ve benzeri meseleler ile uyutuluyor. Bir sistem uğruna milyonları ruhsuz kitlelere çevirmeye çalışan Batı, kapitalist üretim düzeninin devamı için para dışında kalan her şeyden vazgeçiyor. Bu maneviyat katliamı karşısında insan düşünemeyen, muhakeme edemeyen bir varlık haline geliyor.
Giriş Tarihi: 19.08.2022
12:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
13:10
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Modern yaşam düzeni, insanlığın yavaş yavaş ulaştığı bir yaşama kültürü oluşturdu. Toprakla beraber büyüyen insanoğlu, on dokuzuncu yüzyıl ile beraber kapitalist şehirlerle tanıştı.
◾ Üretim ve tüketim dengelerinin birbirine girdiği kapitalist şehirler ise kendi içerisinde belli
dinamiklere bağlı bir yaşamsal örgüt olarak öne çıkmaktaydı. Evvela bu durum, insanlığı bir bilinmezlik ve kültürel çıkmaza sürükledi.
Kapitalizm klasik üretebilir mi?
◾ Zamanla oturan
yeni yaşamsal düzlem, bilhassa yirmi birinci yüzyıl ile beraber yeni dinamikler ve normalleri peşinde getirdi. İnsanların yoğun çalışmaları ve yeni düzenleri ortaya büyük problemler çıkardı.
◾ Bu problemlerden en büyükleri ise
sosyal sıkıntılar çekmek, arkadaş edinememek, toplumda var olamamak oldu. Bu sıkıntılı süreçte kapitalizm, oyuna yeni kartı olan psikolojik ilaçları sürdü.
Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?
◾ Bugün dünyanın çok ciddi bir kısmı
kırmızı reçete ile satılan ilaçlar kullanıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşayan insanlar, bozuk olan toplumsal düzenin refahı için adeta uyutuluyor.
◾ Ferahlık adı altında
milyonlarca insan, düşünemez, muhakeme yapamaz deyim yerindeyse ot gibi yaşar vaziyete getiriliyor. Çünkü kapitalizm için önemli olan üretimin bekasıdır.
Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı
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Tektipleşme ise tam olarak burada meseleyi sırtladı. Herkesin benzer düşündüğü, aynı şeyleri yediği, aynı kıyafetleri giydiği ortaya çıktı. yaşamsal bir form
◾ Artık dedeler, nineler gibi
maziyi hatırlatan şeyler giymek hatta kelimeler kullanmak dahi ayıplanır oldu. Moda dünyayı hızlıca sardı.
Yıkıcı Batı kurucu Doğu
◾ Ülkelerin
şehir, şehirlerin ise adeta bir köy halini aldığı çağımızda eski, utanılası bir varlık olarak addedildi. İnsanlık, köylerini unutmaları için kafileler halinde tatile gönderildi.
◾ Bugün
insaniyet, yer yer kendisini gösterse de merhamet, nezaket, haysiyet, şeref, yardım gibi güzel hasletler yaşantımızın merkezinden uzaklaşıyor.
Batı'nın yeni AVM'si: Retro pazarı