Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

🔹 Berat kelimesi, kelime anlamı itibarıyla iki şey arasındaki bağın kopması ve kişinin her türlü yükten azade olması demektir. Tarihimizde padişahın onayıyla verilen resmi belgeler için de kullanılan bu kavram, Şaban ayının tam ortasında manevi bir kimliğe bürünür.

🔹 Müslümanların ilahi bağışlanma vesilesiyle günahlarından berat edeceği, yani kurtulacağı müjdelendiği için bu kutlu gece, asırlardır gönüllerde bir 'kurtuluş gecesi' olarak yer etmiştir.