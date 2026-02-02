Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Peygamber Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerinde faziletini müjdelediği, Şaban ayının tam kalbi sayılan bu feyizdar gece, ilahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı bir mağfiret iklimidir. İslam alimlerinin, 'Gecesini namazla, gündüzünü oruçla süsleyin' diyerek tavsiye ettiği bu mübarek vakit; tövbe kapılarının sonuna kadar aralandığı eşsiz bir fırsattır. Peki, kalplerin pasını silen bu gecede kılınacak Berat Kandili namazı için nasıl niyet edilir? Namazın hikmeti nedir ve bu kutlu geceyi taçlandıran tesbih namazı adım adım nasıl eda edilir? İşte manevi huzura giden yolun anahtarı...
🔹 Berat kelimesi, kelime anlamı itibarıyla iki şey arasındaki bağın kopması ve kişinin her türlü yükten azade olması demektir. Tarihimizde padişahın onayıyla verilen resmi belgeler için de kullanılan bu kavram, Şaban ayının tam ortasında manevi bir kimliğe bürünür.
🔹 Müslümanların ilahi bağışlanma vesilesiyle günahlarından berat edeceği, yani kurtulacağı müjdelendiği için bu kutlu gece, asırlardır gönüllerde bir 'kurtuluş gecesi' olarak yer etmiştir.
🔹 Arapça eserlerde Berat gecesi anlamlarına gelen bazı terkipler kullanılmaktadır. Bunlar; "Şabanın ortasındaki gece, mübarek gece, rahmet gecesi, belge gecesi" manalarına gelen terkiplerdir.
🔹 Geçmişten günümüze değin Berat gecesi İslam alemince kutsal sayılmış, Berat gecesinin diğer gecelerden daha farklı bir biçimde geçirilmesi ve bu kutsal gecede daha fazla ibadet edilmesi bir gelenek haline gelmiştir.
🔹 Peygamber Efendimizin (SAV), "Allah'ın rahmeti ile Şâban ayının on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir.
(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)
🔹 Diyanet İşleri Başkanlığınca; Hz. Peygamber (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş, (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir. (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43).
🔹 Fakat bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.
🔹 Bu minvalde müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
🔹 Müslüman hayatında mübarek gün ve geceler olarak bilinen mübarek zaman dilimlerinde yapılacak ibadet, hayrın her zamankinden kat kat fazla sevap, rahmet ve berekete vesile olacağı çeşitli yollarla müjdelenmiştir.
🔹 İslam dünyasının mübarek zamanlarının belli başlıları şöyledir; Cuma günü ve gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramları, Mevlid-i Nebi, Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi...