Veda Hutbesi'nden günümüze mesajlar
Veda Hutbesi, Müslümanların mirası ve Resulullah'ın (SAV) çağlar aşan Nebevi vasiyetidir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ümmetinin içine düştüğü her türlü sapmayı ve yanlışı tespit etmiş ve bu minvalde tüm insanlığa bazı uyarılarda bulunmuştur. Peygamberimizin (SAV) insanlara hitabından müteşekkil olan Veda Hutbesi, kişisel ve toplumsal olarak etik kuralların bir özetidir. Bu minvalde, Veda Hutbesi'nden günümüze ulaşan mesajları sizler için bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 09.10.2024
12:52
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
16:23
ÇAĞLAR AŞAN NEBEVİ VASİYETİ
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Veda Hutbesi, Sevgili Peygamberimiz 'in (SAV) Müslümanlara Hz. Muhammed mirasıdır. Aynı zamanda çağlar aşan Nebevi vasiyeti olarak insanlık haysiyetini yücelten davranışlara işaret etmiştir.
🔹 Peygamberimiz Hz.
Muhammed (SAV) ümmetinin içine düştüğü her türlü sapmayı ve yanlışı tespit etmiş, tüm insanlığa bazı uyarılarda bulunmuştur.
VEDA HUTBESİ VE VEDA HACCI NEDİR?
🔹 Veda Hutbesi ve geçen mesajları aktarmadan önce Peygamberimizin (SAV)
'ndan bahsetmeliyiz. Hz. Peygamberin (SAV) Veda Haccı Medine'ye hicretinin gerçekleştirdiği ilk ve son haccı 10. senesinde , olarak adlandırılır. Veda Haccı
🔹 Hz. Muhammed (SAV) öncelikle hac ibadetinin nasıl yapıldığını öğretmiş ardından binleri aşan sahabeye
"Veda Hutbesi" ile tavsiyelerde bulunmuş ve konuşmasını dinleyenlerden gelecek nesile aktarmalarını istemiştir.
VEDA HUTBESİ'NDEKİ KONULAR
🔹 Veda Hutbesi'nin içeriğine baktığımızda büsbütün
kişisel ve toplumsal etik kuralların bir özetinin olduğunu görebiliriz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (SAV) hutbesinde; zulüm, emanete ihanet, zina, adam öldürme, ırkçılık, yalan gibi insana yakışmayacak ve insanlık onuruna ters olan davranışlardan bahsetmiştir.
🔹 Bunun yanında tam zıddı olan
gibi insanlık onurunu yücelten adalet, eşitlik, cömertlik, doğruluk da işaret etmiş, "iyi davranışlara" Câhiliye devrine ait bütün kötü alışkanlıkları ve gelenekleri yıkmıştır.
Câhiliye devri ne demek?
Cahiliye devri, İslamî literatürde Arap toplumunun İslam öncesi dönemine verilen isimdir.
HZ. PEYGAMBER'İN AHLAKI
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Ey insanlar! Bilmiyorum, belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun! Benim bu sözlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar! Biliniz ki rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Âdem'den gelmiş, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takvâ iledir."
🔹 Sevgili Peygamberimiz (SAV) Veda Hutbesi'nde, o güne ve bu güne vermek isteği en net mesajlardan biri şüphesiz ırkçılığın haram olduğudur. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva iledir.
Hucurât suresinin 10. ayetinde bununla alakalı; "Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız" a yeti yer almaktadır.
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Hucurât Suresi 10. Ayet Tefsiri
◾ Müminler hem bütün insanlıktan hem de iman kardeşlerinden sorumludurlar; dünyada haksızlığın engellenmesine (Âl-i İmrân 3/108), din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasına katkıda bulunmak (Nisâ 4/75; Hac 22/40), ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme kavuşturmak, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler.
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(SAV) "Yine veda hutbesinde Peygamberimiz : "Ey İnsanlar! Biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz arefe ve bu ayınız zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmaz ise mallarınız, canlarınız, namus ve şerefleriniz de aynı şekilde dokunulmazdır."
🔹 Varlıkların en şereflisi insandır. Bundan ötürü insanların başka insanlara
zarar vermesi, aşağılaması ve hakaret etmesi kabul edilemez bir durumdur. Sevgili Peygamberimiz (SAV) bizlere bunu da öğütlemiş, güzel olanı hatırlatmaktadır.
PEYGAMBER EFENDİMİZ VE SAHABİLERİN HAYATINDAN ÖRNEKLERLE SAMİMİYET