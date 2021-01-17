Beni Kureyza Gazvesi hakkında bilgiler

📌 Hendek Savaşı, Medine'de Müslümanların son kez saldırıya uğradığı savaştı. Bu savaştan sonra Allah'ın Resulü artık onların Müslümanlara saldıramayacaklarını söyledi. Müslümanlar bu savaşta taraftan kuşatıldı. Medine'de anlaşmalı oldukları Beni Kureyza kabilesinin Mekkeli müşriklerle iş birliği yapması sonucu Medine'deki Müslümanlar çok büyük tehlike geçirdi.

📝 Hendek Savaşı, müşriklerin geri çekilmesiyle sonuçlanınca, Hz. Muhammed (sav) ashabıyla Medine'ye geri döndü.

Eve geldiğinde Allah, O'na Cebrail vasıtasıyla Beni Kureyza yurduna hareket etmesini emretti. Hz. Aişe, rivayet ettiği hadiste bu olayı şöyle anlatıyor:

- "Peygamber (sav) Hendek'ten dönünce silahını bıraktı. Yıkandı. Sonra da Cebrail ona gelip şöyle dedi:

"Silahı bıraktın mı? Vallahi biz silahı bırakmadık. Sen şimdi Beni Kureyza'nın yurduna doğru git. " (Buhari)

Hendek Savaşı kaç yılında oldu? Hendek Savaşı'nı kim kazandı?