Beni Kureyza Gazvesi hakkında bilgiler
Hendek Savaşı Müslümanların taarruza uğradığı son savaştı. Bu savaşta Medine'deki Beni Kureyza kabilesi antlaşmalarını bozup Müslümanlara saldırma girişiminde bulundu. Savaş bittikten sonra Müslümanlar, Beni Kureyza kabilesinin üzerine yürüdü. Sizler için Beni Kureyza Gazvesi hakkındaki tarihi bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 17.01.2021
11:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
14:40
📌 Hendek Savaşı, Medine'de Müslümanların son kez saldırıya uğradığı savaştı. Bu savaştan sonra Allah'ın Resulü artık onların Müslümanlara saldıramayacaklarını söyledi. Müslümanlar bu savaşta taraftan kuşatıldı. Medine'de anlaşmalı oldukları Beni Kureyza kabilesinin Mekkeli müşriklerle iş birliği yapması sonucu Medine'deki Müslümanlar çok büyük tehlike geçirdi.
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Hendek Savaşı, müşriklerin geri çekilmesiyle sonuçlanınca, Hz. Muhammed (sav) ashabıyla Medine'ye geri döndü.
Eve geldiğinde Allah, O'na Cebrail vasıtasıyla Beni Kureyza yurduna hareket etmesini emretti. Hz. Aişe, rivayet ettiği hadiste bu olayı şöyle anlatıyor:
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"Peygamber (sav) Hendek'ten dönünce silahını bıraktı. Yıkandı. Sonra da Cebrail ona gelip şöyle dedi:
"Silahı bıraktın mı? Vallahi biz silahı bırakmadık. Sen şimdi Beni Kureyza'nın yurduna doğru git. " (Buhari)
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BENİ KUREYZA GAZVESİ NEDİR?
📌 Allah'ın Resulü (sav) aldığı vahiy doğrultusunda ashabına şöyle emretti:
- "İkindi namazını Kureyza oğullarının yurdunda kılın."
Sahabeler, Hendek Savaşı'nın yorgunluğuyla Beni Kureyza yurduna gitmek için yola çıkmak için hazırlık yapmaya başladı.
Allah'ın Resulü, Beni Kureyza'nın üzerine giderken Medine'de vekil olarak Abdullah İbn-i Mektum'u bıraktı.
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HZ. ALİ ALLAH RESULÜ'NÜ NEDEN ENGELLEDİ?
📌 Allah'ın Resulü Yahudilerin kalesine yaklaşınca Hz. Ali peygamberi uzaklaştırmak istedi. Çünkü yahudiler peygambere ve hanımlarına hakaret ediyordu. Resulullah (sav) Hz. Ali'ye
- "Niçin geri dönmemi istiyorsun?"dedi. Hz. Ali (r.a.) sebebini saklayınca, Allah'ın Resulü (sav):
- " Öyle sanıyorum ki, onların benim hakkımda kötü sözler söylediklerini duydun. Haydi bakalım yoluna devam et. Allah'ın düşmanları eğer beni görürlerse senin duyduğun o kötü sözleri bana karşı söyleyemeyeceklerdir."
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📌 Allah'ın Resulü (sav) ikindi namazının Beni Kureyza yurdunda kılınmasını emredince sahabeler kendi arasında bu konuda tartıştı. İkindi namazının vakti çıkmak üzereydi. Bu konuda kararsız kaldılar.
Sahabeden bazıları Allah'ın Resulü'nün emri gereği namazın geciktirilmesi gerektiği görüşünü ortaya koyarken bazıları da namazı şimdi kılmak için men edilmediklerini hemen kılınması gerektiği görüşünü ortaya koydu.
Müslümanlardan bazıları namazı yolda kıldı. Bir kısım Müslüman ise Beni Kureyza yurdunda kıldı.
Ashab, Allah'ın Resulü'nün yanına gelince yaşadıkları bu sorunu anlattı.
Peygamber (sav) iki tarafa da kınayıcı bir şey söylemedi.
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KALE KUŞATMA ALTINA ALINDI
📌 İslam ordusu Beni Kureyza kabilesini kalelerinde kuşatma altına aldı. Yahudiler kuşatma altında çok zor durumda kaldı. Beni Kureyza lideri Ka'b bin Esed Yahudilere şöyle seslendi:
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"Ey Yahudi topluluğu! Gördüğünüz bu şeyler başımıza gelmiştir. Ben size üç şey teklif ediyorum, hangisini dilerseniz onu yapın."
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"Nedir o tekliflerin?" diye sordu Yahudi topluluğu. Bunun üzerine Ka'b bin Esed şöyle dedi:
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"Ya Muhammed'e tabi olur ve onu tasdik ederiz. Andolsun ki, sizin için artık, onun Allah katından gönderilmiş bir peygamber olduğu kesinlikle ortaya çıktı. Elbette ki O, kitabımızda bahsedilen bir kimsedir. Bu durumda kanlarınızı, mallarınızı, çocuklarınızı ve kadınlarınızı emniyete almış olursunuz."
Bunun üzerine Yahudiler ona şöyle cevap verdi:
- "Tevrat'ın hükmünden asla ayrılmayız ve başka bir şey ile bu hükmü değiştirmeyiz."
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