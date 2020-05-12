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Hendek Savaşı kaç yılında oldu? Hendek Savaşı’nı kim kazandı?

Hendek Savaşı, İslam tarihinin dönüm noktalarından biridir. Müşrik ordusu, Yahudilerin de desteğini alarak Medine'nin üzerine yürümüş ancak daha önce hiç görmediği bir savaş taktiği ile karşılaşmıştı. Peygamber Efendimiz, Uhud'da alınan dersleri de göz önünde bulundurarak müşriklere karşı bir "savunma savaşı" yapılmasını uygun görmüş; Selman-ı Farisi'nin önerisiyle Medine'nin çevresine 5,5 kilometre boyunca geniş hendekler kazılmıştı. Resul-i Ekrem, bu hendeklerin kazımına bizzat kendisi de katılmış; Medine'ye ulaşan ve Müslümanların 4 katı sayısınca askeri bulunan müşrik ordusu, daha önce hiç karşılaşmadığı bu müdafaa karşısında şaşkına dönmüştü. Peki, Hendek Savaşı kaç yılında oldu? Hendek Savaşı'nı kim kazandı?

Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:49
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HENDEK SAVAŞI KAÇ YILINDA OLDU?
HENDEK SAVAŞI KAÇ YILINDA OLDU?

🔸 Hendek Savaşı, Medine önlerinde, hicretin beşinci yılında gerçekleşti.

🔸 1 Mart 627'de başlayıp 24 Mart 627'de sona eren savaşa, şehrin müdafaası çevresine kazılan hendeklerle sağlandığı için Hendek Gazvesi denilmiştir.

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‘AHZAB’ SURESİ ADINI BU SAVAŞTAN ALIR
‘AHZAB’ SURESİ ADINI BU SAVAŞTAN ALIR

🔸 Saldırgan tarafta yer alan Kureyşliler, Hayber Yahudileri, Gatafânlılar, Fezâreliler, Esedoğulları ve Süleymoğulları gibi birçok grubu ifade etmek için Kur'ân-ı Kerîm'de kullanılan "ahzâb" (hizipler, gruplar) tabirinden dolayı bu savaşa Ahzâb Gazvesi adı da verilir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de 33. surenin 20 ve 22. ayetlerinde, Medine'yi kuşatmaya gelen müttefik düşman kuvvetlerinden "ahzâb" şeklinde bahsedilmekte, bazı ayetleri söz konusu savaş hakkında nazil olan sure de adını bu kelimeden almaktadır.

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UHUD’DAN SONRA KERVANLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMADILAR
UHUD’DAN SONRA KERVANLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMADILAR

🔸 Hicretin 3. yılında (625) vuku bulan Uhud Gazvesi'nden sonra Müslümanların, hem Kureyşlilerle hem de Medine ve Hayber'de yaşayan Yahudilerle münasebetleri daha kötü bir hal almıştı.

🔸 Kureyşliler Uhud'dan sonra, Suriye'ye giden kervanlarının güvenliğini sağlamak için Medine çevresini topraklarına katma arzusunu gerçekleştiremedikleri gibi Uhud'da elde ettikleri kısmî başarılarını da bir sonuca bağlayamamışlardı.

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MÜSLÜMANLARIN TİCARET YOLUNUN EMNİYETİNİ BOZDULAR
MÜSLÜMANLARIN TİCARET YOLUNUN EMNİYETİNİ BOZDULAR

🔸 Buna karşılık Müslümanlar kısa zamanda eski güçlerine kavuşmuş, Zâtürrikā' ve Hicaz-Suriye kervan yolu üzerindeki Dûmetülcendel'e yaptıkları seferlerle Kureyş'in yalnız Mısır ve Suriye'ye değil Irak'a giden kervanlarına da yolları kapatmışlardı.

🔸 Hicretin 4. yılında (625) Medine'den kuzeye Hayber ve çevresine sürülmüş olan Benî Nadîr Yahudileri Müslümanlar için Suriye ticaret yolunun emniyeti bakımından tehdit oluşturmaya ve civar bölgelerde yaşayan halkı kışkırtmaya başladılar.

🔍 Bedir Muharebesi ne zaman gerçekleşti?

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YAHUDİLER, MÜŞRİKLERİ MEDİNE’YE SALDIRMAYA TEŞVİK ETTİLER
YAHUDİLER, MÜŞRİKLERİ MEDİNE’YE SALDIRMAYA TEŞVİK ETTİLER

🔸 Sellâm bin Ebü'l-Hakīk, Huyey bin Ahtab ve Rebî' bin Ebü'l-Hakīk gibi Benî Nadîr'in ileri gelenleri Mekke'ye giderek Kureyşlileri Müslümanlara karşı birlikte savaşmaya ikna ettiler. Ayrıca Dûmetülcendel hâkiminin bu yöreden Medine'ye giden kervanlara zarar vermesini sağladılar.

🔸 Aynı zamanda Gatafân ve Fezâre kabilelerini, Hayber yöresinin bir yıllık hurma mahsulüne mukabil Müslümanlara karşı girişecekleri mücadelede yanlarına çektiler; daha sonra da Benî Süleym'i bu ittifaka dâhil etmeyi başardılar. Diğer taraftan Mekke'ye bir heyet gönderip yaptıkları anlaşmaları haber vererek müşrikleri Medine'ye saldırmaya teşvik ettiler.

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