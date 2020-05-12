Hendek Savaşı kaç yılında oldu? Hendek Savaşı’nı kim kazandı?

🔸 Saldırgan tarafta yer alan Kureyşliler, Hayber Yahudileri, Gatafânlılar, Fezâreliler, Esedoğulları ve Süleymoğulları gibi birçok grubu ifade etmek için Kur'ân-ı Kerîm'de kullanılan "ahzâb" (hizipler, gruplar) tabirinden dolayı bu savaşa Ahzâb Gazvesi adı da verilir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de 33. surenin 20 ve 22. ayetlerinde, Medine'yi kuşatmaya gelen müttefik düşman kuvvetlerinden "ahzâb" şeklinde bahsedilmekte, bazı ayetleri söz konusu savaş hakkında nazil olan sure de adını bu kelimeden almaktadır.