Hendek Savaşı kaç yılında oldu? Hendek Savaşı’nı kim kazandı?
Hendek Savaşı kaç yılında oldu? Hendek Savaşı’nı kim kazandı?
Hendek Savaşı, İslam tarihinin dönüm noktalarından biridir. Müşrik ordusu, Yahudilerin de desteğini alarak Medine'nin üzerine yürümüş ancak daha önce hiç görmediği bir savaş taktiği ile karşılaşmıştı. Peygamber Efendimiz, Uhud'da alınan dersleri de göz önünde bulundurarak müşriklere karşı bir "savunma savaşı" yapılmasını uygun görmüş; Selman-ı Farisi'nin önerisiyle Medine'nin çevresine 5,5 kilometre boyunca geniş hendekler kazılmıştı. Resul-i Ekrem, bu hendeklerin kazımına bizzat kendisi de katılmış; Medine'ye ulaşan ve Müslümanların 4 katı sayısınca askeri bulunan müşrik ordusu, daha önce hiç karşılaşmadığı bu müdafaa karşısında şaşkına dönmüştü. Peki, Hendek Savaşı kaç yılında oldu? Hendek Savaşı'nı kim kazandı?
Giriş Tarihi: 12.05.2020
09:39
Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
12:49
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