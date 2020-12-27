Kur’an-ı Kerim’de Yahudilerin özellikleri

📌 Bakara ve Ali İmran, Mushaf sıralaması bakımından ikinci ve üçüncü sureler olup aynı zamanda Kur'an'ın en uzun sureleri yani etval-ı suvardandır. Her iki surede İsrailoğullarından çokça bahsedilmekte ve içinde bulundukları olumsuz tavırlar anlatılmaktadır.

📌 Yahudilerin en belirgin özelliklerinden biri, yeminlerini tutmamaları ve verdikleri sözleri yerine getirmemeleridir. Bu konu ile alakalı olarak Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulmuştur:

"Onlar ki, iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler, Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar, yeryüzünde fesat çıkarırlar; işte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır."

Aynı konuya yine Bakara suresinin 100. ayetinde şu şekilde dikkat çekilmiştir:

"Ne zaman onlar bir ahitte bulundularsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler."

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