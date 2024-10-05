Anadolu Selçuklu mirası: Burmalı Minare Camii

🔹 Anadolu pek çok medeniyete kucak açmış kadim bir yerdir. Birbirinden farklı devletlerin kuruluşuna ve yıkılışına şahit olmuştur. Bunlardan biri de Anadolu Selçuklu Devleti'dir.

🔹 O dönemler bu topraklarda, eşsiz mimari eserler inşa edilmiş ve bugüne ulaşması için büyük çabalar gösterilmiş. Bunlardan biri ise Amasya'daki Burmalı Minare Camii'dir.