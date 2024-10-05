Anadolu Selçuklu mirası: Burmalı Minare Camii
Ülkemiz geçmişten günümüze birçok medeniyete, devlete ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyadır. Bu topraklara birbirinden eşsiz mimari eserler inşa edilmiş ve bugüne ulaşması için büyük çabalar sarf edilmiştir. Bunlardan biri de Amasya'da bulunan Burmalı Minare Camii. Peki, ne zaman, kim tarafından yapılmış? İşte, bu tarihi camiye dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.10.2024
16:52
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
17:05
🔹 Anadolu pek çok medeniyete kucak açmış kadim bir yerdir. Birbirinden farklı devletlerin kuruluşuna ve yıkılışına şahit olmuştur. Bunlardan biri de
Anadolu Selçuklu Devleti'dir.
🔹 O dönemler bu topraklarda, eşsiz mimari eserler inşa edilmiş ve bugüne ulaşması için büyük çabalar gösterilmiş. Bunlardan biri ise
Amasya'daki Burmalı Minare Camii'dir.
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AMASYA'DA ANADOLU SELÇUKLU İZLERİ
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Burmalı Minare Camii ve hikayesini anlatmadan evvel, Anadolu Selçuklu devletinin Amasya'da hangi dönemler hüküm sürdüğüne bir göz atalım.
🔹 Tarihler
1071'i gösterdiğinde Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu topraklarına egemen olunmuştur. Bu tarihten itibaren de başta Amasya, Tokat olmak üzere bu şehirlerde mimari eserler inşa edilmiştir.
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II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Alaaddin Keykubat gibi i'nin önemli ve oldukça güçlü isimleri başta Anadolu Selçuklu Devlet Konya olmak üzere; illerimizde bizlere miras olarak kıymetli eserler bırakmışlardır. Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Amasya
🔹 İşte, bunlardan biri olan
Burmalı Minare Camii, Selçuklu Sultanı Keykubad oğlu Gıyâseddin II. Keyhusrev'in emirlerinden Ferruh b. Selçuk tarafından inşa ettirilmiştir.
Gıyâseddin II. Keyhusrev kimdir?
II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1237-1246 arasında Anadolu Selçuklu Sultanı olmuş isimdir. Hüküm sürdüğü dönemde pek çok sosyal, bilimsel ve dinî kurum kurulmuş, büyük mimarlık eserleri inşa edildi.
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MAHKEME CAMİİ OLARAK DA BİLİNİYOR
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Evvela ahşap olarak inşa edilen cami, yıllarında yaşanan depremde ardından 1590 'deki yangında büyük hasar gördüğü Amasya'da bulunan belgelerde geçmektedir. 1602
🔹 Aynı zamanda
olarak da bilinen yapı, zaman içinde pek çok yıkım yaşamıştır. Mahkeme Camii Hacı Ahmed Efendi tarafından onarımdan geçirilen camiye, taştan bir minare yaptırılmıştır.
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BURMALI MİNARE CAMİİ
🔹 Onarımın ardından,
Hıfzızâde Hacı Osman Fâik Efendi camiye bitişik bulunan türbenin üst katını kütüphane haline getirmiş, ancak daha sonra buradaki kitaplar dağıtılmıştır.
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1646 yılında Amasya'ya yolu düşen Evliya Çelebi, caminin ahşap çatılı, ahşap minareli olduğundan bahsetmiştir. Hatta bir de bunları aktarmıştır. "hücre içindeki tabutlarında bittamam endamlarıyla duran birçok kadidler"
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