Dostluğun ve kardeşliği simgesi: Şirvanlı Camii

◼ Şirvanlı Camii'den bahsetmeden önce Azerbaycan ve ülkemizin kardeşlik ilişkilerinden bahsedelim. Batıya göç eden Türklerin bir kısmı Anadolu'da -yani biz- Türkiye Türkleri olarak devamlılığı sağlarken Azerbaycan Türkleri ise Kafkasyaya yerleşmiştir.

◼ Diğer Türk devletlerine nazaran Türkiye'ye hem konum olarak hem de lehçe olarak daha yakın olan Azerbaycan Türkleri ile olan kardeşliğimiz günümüzde de devam etmektedir.

Kafkasya neresi?

Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismi. Kafkas sıradağlarında, Avrupa'nın en yüksek dağı olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatını oluşturan Elbruz Dağı bu bölgede bulunmaktadır.