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Dostluğun ve kardeşliği simgesi: Şirvanlı Camii

Ülkemizde birbirinden kıymetli pek çok tarihi yapı bulunuyor. Bunların büyük bir kısmı Anadolu'da yer almakta. "Şehzadeler Şehri Amasya"da, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin bir sembolü olarak Şirvanlı Camii inşa edilmiş. Bir kompleksin içindeki bu caminin ilginç bir hikayesi var. Peki, Şirvanlı Camii kim tarafından ve nasıl inşa edildi? İşte, bu simge yapıya dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 12:54
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ŞEHZADELER ŞEHRİ AMASYA
ŞEHZADELER ŞEHRİ AMASYA

Şehzadeler şehri olarak bilinen Amasya, geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin uğrak noktasında bulunmuş, muhtelif milletler ve devletler bu güzide topraklar üzerinde kurulmuştur.

Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti'ne kadar birden çok Türk topluluğuna da ev sahipliği yapan şehir, kendi sesini bulabilen müstesna merkezlerden yalnızca biridir.

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AZERBAYCAN TÜRKLERİ
AZERBAYCAN TÜRKLERİ

Amasya'nın görünen manevi mirasının somut ve en güzel örnekleri milletimizin incisi hiç şüphesiz farklı dönemlerden günümüze ulaşan camileridir.

Yeşilırmak'ın süslediği Amasya'nın, incilerinden biri de şehir merkezinde yer alan ve Azerbaycanlı Türklerin desteği ile inşa edilen Şirvanlı Camii'dir.

Yeşilırmak nerede?

Ülkemizin en önemli nehirlerinden biri olan Yeşilırmak, Sivas'ın kuzeydoğusundaki Suşehri ilçesi sınırları içindeki Kösedağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülür.

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AZERİ DEĞİL AZERBAYCAN TÜRK'Ü
AZERİ DEĞİL AZERBAYCAN TÜRK’Ü

Şirvanlı Camii'den bahsetmeden önce Azerbaycan ve ülkemizin kardeşlik ilişkilerinden bahsedelim. Batıya göç eden Türklerin bir kısmı Anadolu'da -yani biz- Türkiye Türkleri olarak devamlılığı sağlarken Azerbaycan Türkleri ise Kafkasyaya yerleşmiştir.

◼ Diğer Türk devletlerine nazaran Türkiye'ye hem konum olarak hem de lehçe olarak daha yakın olan Azerbaycan Türkleri ile olan kardeşliğimiz günümüzde de devam etmektedir.

Kafkasya neresi?

Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismi. Kafkas sıradağlarında, Avrupa'nın en yüksek dağı olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatını oluşturan Elbruz Dağı bu bölgede bulunmaktadır.

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KARDEŞLİĞİN SİMGESİ
KARDEŞLİĞİN SİMGESİ

◼ Dostluğun ve kardeşliğin simgesi olan Şirvanlı Camii'nin diğer ismi Azeriler Camii'dir. Bu oldukça yanlış bir kullanımdır. Çünkü Azeriler İran'da yaşayan başka bir topluluğun adıdır. Bu, vakti zamanında Türk düşmanı olanların kurduğu bir tuzaktır.

◼ Caminin nasıl ve ne şekilde inşa edildiğine geçmeden bu bilgiyi siz değerli okuyucularımıza iletmemiz gerekiyordu. Rus ve İran yönetiminin Azerbaycan Türkleri üzerinde kurduğu bu kirli oyuna ortak olmamak için doğrusunun "Azerbaycan Türkleri" olduğunu bilmeliyiz.

Azeri değil, Azerbaycan Türkü

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ŞİRVANLI CAMİİ
ŞİRVANLI CAMİİ

Anadolu'nun kadim ve tarihi şehirlerinden biri olan Amasya'da yer alan Şirvanlı Camii adını Azerbaycan'ın mücadeleci ruhuna sahip şehri Şirvan'dan almaktadır.

Şirvan, Azerbaycan'da bir şehirdir. Bu kent aynı zamanda Azerbaycan'ın sanayi merkezidir. Şirvan, 1938-1954 yılları arasında yerleşim yeri statüsünü, 28 Temmuz 1954'te ise ilçe kenti statüsünü almıştır.

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