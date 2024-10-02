Dostluğun ve kardeşliği simgesi: Şirvanlı Camii
Ülkemizde birbirinden kıymetli pek çok tarihi yapı bulunuyor. Bunların büyük bir kısmı Anadolu'da yer almakta. "Şehzadeler Şehri Amasya"da, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin bir sembolü olarak Şirvanlı Camii inşa edilmiş. Bir kompleksin içindeki bu caminin ilginç bir hikayesi var. Peki, Şirvanlı Camii kim tarafından ve nasıl inşa edildi? İşte, bu simge yapıya dair bilmeniz gereken tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2024
12:12
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
12:54
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olarak bilinen Şehzadeler şehri Amasya, geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin uğrak noktasında bulunmuş, muhtelif milletler ve devletler bu güzide topraklar üzerinde kurulmuştur.
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'ne kadar birden çok Türk topluluğuna da ev sahipliği yapan şehir, kendi sesini bulabilen müstesna merkezlerden yalnızca biridir. Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti
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Amasya'nın görünen manevi mirasının somut ve en güzel örnekleri milletimizin incisi hiç şüphesiz farklı dönemlerden günümüze ulaşan camileridir.
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'ın süslediği Yeşilırmak Amasya'nın, incilerinden biri de şehir merkezinde yer alan ve desteği ile inşa edilen Azerbaycanlı Türklerin dir. Şirvanlı Camii'
Yeşilırmak nerede?
Ülkemizin en önemli nehirlerinden biri olan Yeşilırmak, Sivas'ın kuzeydoğusundaki Suşehri ilçesi sınırları içindeki Kösedağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülür.
AZERİ DEĞİL AZERBAYCAN TÜRK'Ü
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Şirvanlı Camii'den bahsetmeden önce Azerbaycan ve ülkemizin kardeşlik ilişkilerinden bahsedelim. Batıya göç eden Türklerin bir kısmı Anadolu'da -yani biz- Türkiye Türkleri olarak devamlılığı sağlarken Azerbaycan Türkleri ise ya yerleşmiştir. Kafkasya
◼ Diğer Türk devletlerine nazaran
Türkiye'ye hem konum olarak hem de lehçe olarak daha yakın olan Azerbaycan Türkleri ile olan kardeşliğimiz günümüzde de devam etmektedir.
Kafkasya neresi?
Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismi. Kafkas sıradağlarında, Avrupa'nın en yüksek dağı olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatını oluşturan Elbruz Dağı bu bölgede bulunmaktadır.
◼ Dostluğun ve kardeşliğin simgesi olan
Şirvanlı Camii'nin diğer ismi 'dir. Bu oldukça yanlış bir kullanımdır. Azeriler Camii Çünkü Bu, vakti zamanında Türk düşmanı olanların kurduğu bir tuzaktır. Azeriler İran'da yaşayan başka bir topluluğun adıdır.
◼ Caminin nasıl ve ne şekilde inşa edildiğine geçmeden bu bilgiyi siz değerli okuyucularımıza iletmemiz gerekiyordu. Rus ve İran yönetiminin Azerbaycan Türkleri üzerinde kurduğu bu kirli oyuna ortak olmamak için doğrusunun
olduğunu bilmeliyiz. "Azerbaycan Türkleri"
Azeri değil, Azerbaycan Türkü
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Anadolu'nun kadim ve tarihi şehirlerinden biri olan Amasya'da yer alan Şirvanlı Camii adını Azerbaycan'ın mücadeleci ruhuna sahip şehri Şirvan'dan almaktadır.
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Ş irvan, Azerbaycan'da bir şehirdir. Bu kent aynı zamanda Azerbaycan'ın sanayi merkezidir. Şirvan, 1938-1954 yılları arasında yerleşim yeri statüsünü, 28 Temmuz 1954'te ise ilçe kenti statüsünü almıştır.
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