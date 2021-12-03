3 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

Cuma günü müminlerin bayramı, sevinçlerin en yücesidir. Herkesin birbirine bir farklı davrandığı bu mübarek günde insanlar ailelerini ve çevrelerini mutlu etmek için çaba gösterir. Sizler için yakınlarınıza göndererek yüzlerinde tebessüm açtırabileceğiniz en güzel, manalı ve duygusal Cuma mesajlarını derledik. En anlamlı Cuma mesajları, sözleri, dualı, kısa ve uzun…