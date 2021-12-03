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3 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

Cuma günü müminlerin bayramı, sevinçlerin en yücesidir. Herkesin birbirine bir farklı davrandığı bu mübarek günde insanlar ailelerini ve çevrelerini mutlu etmek için çaba gösterir. Sizler için yakınlarınıza göndererek yüzlerinde tebessüm açtırabileceğiniz en güzel, manalı ve duygusal Cuma mesajlarını derledik. En anlamlı Cuma mesajları, sözleri, dualı, kısa ve uzun…

Giriş Tarihi: 03.12.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:45
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3 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

📌 Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi! Bizleri senin kapından ayırma. Üzerine güneş doğan en mübarek gün olan Cuma gününde kalplerimizi dinin üzere sabit kıl, bizleri her türlü fenalıktan uzak eyle.

Cuma günü yapılması hoş karşılanan sünnetler nelerdir?

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3 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

📌 Yüce Allah (CC) mübarek Cuma gününün hürmetine hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda gücü nasip etsin.

Cumanız mübarek olsun.

Namazın Önemi Nedir?

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3 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

📌 Yüce Allah (CC) her duayı duyar. Yeter ki bizler içimizden, gönlümüzden gelerek istemeyi bilelim. Cumamız mübarek olsun.

Cemaatle namaz nasıl kılınır?

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3 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

📌 Hayat sessiz akan bir ırmağa benzer. Bu ırmaktan gönül bahçemizi sulamak bizim elimizde. Allah'a (CC) yakınlaştığımız bir Cuma günü olması duasıyla…

Hayırlı Cumalar

Peygamber Efendimizin İslam tarihindeki ilk Cuma hutbesi

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3 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

📌 Yapılan her iş önemli ve istisnadır. Ama bir kalbe girmek, gönüller kazanmak bambaşka bir mesele, rahmet vesilesidir. Bu Cuma, kalplere girdiğimiz, gönül ikliminde buluştuğumuz bir Cuma olsun.

Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma hakkında ayet ve hadisler

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