2019 Kurban Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazı saatleri...
2019 Kurban Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayrama sayılı günler kala binlerce kişi bayram namazının nasıl kılınacağını araştırıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanacak Kurban Bayramında kılınacak namaz hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 09.08.2019
14:53
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
21:13
Bayram namazı Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Peygamberimiz (sav), Kurban ve Ramazan bayramı günlerinde ilk iş olarak bayram namazı kıldırmıştır (Müslim, Îydeyn, 9) Bayram namazı, bayramın birinci günü, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı, kendisine Cuma namazı farz olan kimselere vaciptir. İslam dinine göre buluğ çağına gelmiş, mükellef olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan her Müslüman erkek bayram namazı kılabilir. Vakıa, cuma ve bayram namazları ile yükümlü olmadıkları halde kadınlar isterlerse bu namazlara katılabilirler.
Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "
Zevaid" tekbirleri denir.
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "
Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet eder.
İmam "
Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de " Allahu Ekber" diyerek ellerini bağlar. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir
İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir:
İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.